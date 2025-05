Giffoni Film Festival 2025, apre Unicorni di Michela Andreozzi

Il Giffoni Film Festival inaugura la sua 55ª edizione con una pellicola che promette emozioni forti e riflessioni profonde: Unicorni, il nuovo film di Michela Andreozzi, sarà presentato in anteprima nazionale prima dell’uscita nelle sale prevista per il 18 luglio.

Dopo i successi di Nove lune e mezza, Brave ragazze e Genitori Vs Influencer, Andreozzi torna dietro la macchina da presa con una storia familiare dal forte impatto emotivo e sociale. Al centro del film, una coppia alle prese con il percorso di crescita e autodeterminazione del proprio figlio, Blu, un bambino di nove anni che ama vestirsi da femmina e sogna di interpretare la Sirenetta alla recita scolastica.

Lucio (Edoardo Pesce), un conduttore radiofonico brillante e di vedute progressiste, ed Elena (Valentina Lodovini), sua moglie, dolce e insicura, si trovano improvvisamente a dover mettere in discussione la propria visione dell’apertura mentale. Il tutto si dipana in una commedia drammatica coinvolgente e profonda, in cui l’accettazione dell’altro – anche quando è parte di noi – diventa una prova di vero amore.

Il piccolo Daniele Scardini, al suo debutto cinematografico, regala al personaggio di Blu un’innocenza disarmante e potente. Completano il cast nomi di spicco come Lino Musella, Thony, Donatella Finocchiaro e Paola Tiziana Cruciani, con la stessa Andreozzi in un ruolo chiave come psicologa guida del gruppo “Genitori Unicorni”.