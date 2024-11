Giffoni Day: inizia il percorso verso la 55esima edizione del Festival

Oggi si celebra il “Giffoni Day”, inizia il percorso verso la 55esima edizione tra attività nazionali e internazional. Giovani e ragazzi protagonisti assoluti del Festival: dal 17 al 26 luglio 2025 al via la 55esima edizione

Diventare umani richiede scelta, volontà e responsabilità, un percorso di crescita in cui ci impegniamo a coltivare empatia, ascolto, pazienza e comprensione andando oltre l’istinto, il conformismo, il cinismo, l’indifferenza per costruire un’etica personale che sappia opporsi alle forze oscure del nostro tempo: è questo il filo conduttore di Giffoni per il 2025 e, in particolare, della 55esima edizione del festival, in programma dal 17 al 26 luglio. Nel Giffoni Day, ricorrenza in cui si celebra la nascita dell’idea del 20 novembre del 1970 di Claudio Gubitosi, Giffoni annuncia i progetti della prossima edizione.

Le giurie a Giffoni e il focus sulla salute mentale I giurati di #Giffoni55 saranno ben 4500 e arriveranno da 45 nazioni e oltre 300 città, Paesi e borghi d’Italia, suddivisi nelle sezioni: Elements +3, Elements +6, Elements +10, Generator +13, Generator +16 e Generator +18. I regolamenti verranno pubblicati lunedì 9 dicembre e la selezione dei juror avverrà entro la fine di febbraio. A queste si aggiungono le sezioni come Parental Experience dedicate a 400 genitori, e Gex Doc con focus sul cinema del reale e documentari. 250 invece saranno i giovani che prenderanno parte ai Workshop +18, quest’anno totalmente dedicati alla recitazione. Nelle attività del festival ci sarà una forte attenzione alle ragazze e ai ragazzi che hanno bisogno di condividere insieme ad altri un momento di felicità diffusa, come i giovani del Dipartimento di Salute Mentale dell’Asl di Salerno, con particolare attenzione ai disturbi alimentari e con ragazzi di altre associazioni e realtà sociali. Da due anni forte è la collaborazione con il FAMI, Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione del Ministero dell’Interno, anche nel 2025 sarà forte l’impegno sul fondamentale tema dei minori non accompagnati. Leggi anche Giffoni Film Festival, tutti i vincitori dell'edizione 2024

I film e gli ospiti, parte fondamentale di Giffoni Al team in preselezione sono arrivate circa 4.500 proposte, circa 130 opere fra lungometraggi e short film sono state presentate a Giffoni. A queste si aggiungono le anteprime cinematografiche più esclusive, i lanci delle serie più attese e gli eventi speciali di maggior successo, ma anche le proiezioni serali che saranno gratuite e a portata di tutti. Uno degli aspetti che rendono Giffoni unico rispetto agli altri festival è il rapporto speciale che si crea tra gli ospiti, nazionali e internazionali,e i giurati. A differenza di molti altri eventi, dove la presenza degli artisti è spesso legata alla promozione di film o progetti specifici, a Giffoni la loro partecipazione nasce da un desiderio genuino di confronto. Circa 250 artisti, ogni anno, vengono a Giffoni per interagire con i ragazzi e instaurare un dialogo schietto, libero e diretto. Leggi anche Paolo Sorrentino presenta "Parthenope" al Giffoni Film Festival

Tra impact e sport Impact! è uno spazio libero dedicato a 200 giovani, dai 18 ai 30 anni, che abbiano voglia di far sentire la propria voce, di incidere sui cambiamenti del Paese e, di conseguenza, sul loro futuro. Circa 70 protagonisti della vita politica, sociale, economica e culturale italiana avranno l’occasione di ascoltare questi giovani e di dare ove possibile risposte alle loro domande. Il prossimo festival di luglio sarà anche la cornice per la seconda edizione di Giffoni Sport: nel villaggio da oltre 1000 mq i visitatori potranno mettersi alla prova, cimentarsi con vari sport, conoscere e avvicinarsi alle tante realtà locali e nazionali. Passione, divertimento, inclusività, rinnovando il legame con Milano-Cortina 2026.

Musica, street, ambassador Ritorna nella 55esima edizione del Festival il Giffoni Music Concept: dieci serate completamente gratuite con artisti emergenti del panorama musicale italiano e big della musica tra i più acclamati dai giovani. A questo si aggiunge lo Street Fest, dove fantasia ed effetti speciali si fondono dieci giorni di spettacoli, performance sorprendenti, teatro e laboratori per bambini e ragazzi. Il 2025 sarà un anno all’insegna dell’apertura e della collaborazione con associazioni, scuole, festival e realtà del terzo settore attive in tutt’Italia. Sarà rafforzata la rete degli Hub nazionali - la galassia dei partner alla quale, recentemente, si sono aggiunte le città di Alessandria, Taranto, Modena, Firenze e Ferrara - e torneranno alla carica i Giffoni Ambassadors. Si tratta di giovani appassionati -25 mila- che, dopo aver vissuto l’esperienza del Festival, riceveranno l’incarico di promuovere i valori e attività del brand nel loro territorio.

Giffoni nel mondo, tra scuola e formazione Dall’Italia all’Estero sono in programma iniziative e progetti in diverse nazioni, tra queste Macedonia del Nord, Danimarca, Spagna, Georgia, Corea del Sud, Azerbaijan, Qatar, Germania, India, Croazia, Corea del Sud, Giappone e Inghilterra. Anche nel 2025, Giffoni permetterà ai ragazzi che hanno partecipato al Festival di vivere esperienze all’estero, partecipando a eventi internazionali e scambi interculturali. Inoltre a partire da gennaio 2025, Giffoni tornerà tra i banchi di scuola con appuntamenti dedicati agli studenti e ai docenti. L’obiettivo è rafforzare la storica alleanza tra il Festival e il mondo della formazione. Infine il “viaggio” di Giffoni proseguirà poi nelle Università più prestigiose della Campania e di tutto il Paese. Sono già in agenda incontri, masterclass e workshop presso l'Università degli Studi di Salerno, la Federico II e l’Orientale di Napoli, la Parthenope e la Sapienza di Roma. Il “caso Giffoni” sarà oggetto di analisi da parte di studenti e docenti di vari dipartimenti - da economia a sociologia, dal marketing alle scienze della comunicazione passando ovviamente per i beni culturali e la critica cinematografica - per offrire uno spaccato della realtà dinamica e multitasking che il brand Giffoni oggi rappresenta.