Giffoni Film Festival, tutti i vincitori dell'edizione 2024

giffoni film festival 2024, tutti i vincitori

Cinquemila juror provenienti da trentatré nazioni, più di trecentomila presenze in dieci giorni, centotrenta film in concorso e oltre 300 ospiti distribuiti nelle varie sezioni. La 54esima edizione della kermesse ha regalato emozioni e spettacolo nella città di Giffoni Valle Piana. Claudio Gubitosi ha dichiarato: “Tante volte mi hanno chiesto come abbia fatto Giffoni ad essere sempre puntuale, attento, premuroso, ad anticipare perfino mode e pensieri, a crescere senza crescere, a svilupparsi e non cambiare mai nella sua identità e soprattutto ad aggiungere, pezzo dopo pezzo, valori alla sua storia. Per poter continuare a farlo bisogna avere determinazione e non bisogna assolutamente girarsi indietro per vedere quello che hai fatto, un poco insoddisfatto ma sempre con occhi che guardano al futuro”.

Il fondatore del festival ha aggiunto: “Poi bisogna avere il coraggio di distruggere e ricostruire. Negli anni è successo almeno 5-6 volte, bisognava abbandonare delle cose per viverne altre. È difficile, perché uno si abitua a camminare sempre sulla stessa strada e con delle stesse persone. Non si va avanti così. Se siamo arrivati a una qualità e una quantità di eventi così complessi ho difficoltà a volte a dover incontrare persone e spiegare loro cosa sia Giffoni”.