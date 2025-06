L’Isola dei Famosi, chi sono i concorrenti in nomination

Attesa per il verdetto del televoto che decreterà il nuovo concorrente costretto a lasciare l’isola. Patrizia Rossetti, Teresanna Pugliese e Mirko Frezza sono i tre naufraghi a rischio eliminazione. Dopo l’uscita nell’ultima puntata, Chiara Balistreri ha raccontato: “È stata un’esperienza forte, di grande insegnamento. Un’esperienza bellissima, torno a casa con tutti valori aggiunti e più consapevolezza di me stessa”

Si riaccendono i riflettori sullo studio de L’Isola dei Famosi. Dopo il settimo appuntamento, andato in onda lunedì 16 giugno, Veronica Gentili condurrà una nuova puntata del reality-show. Presenti l’opinionista Simona Ventura (FOTO) per commentare le avventure dei naufraghi e l’inviato Pierpaolo Pretelli in collegamento dall’Honduras per supportare i naufraghi nel corso delle prove. Grande attesa per il verdetto del televoto che decreterà il nuovo concorrente costretto a lasciare il programma televisivo.