L'Isola dei Famosi, Jasmin Salvati e Paolo Vallesi all'ultima spiaggia

L'ISOLA DEI FAMOSI, LA SESTA PUNTATA

Veronica Gentili ha accompagnato il pubblico nel corso del sesto appuntamento con l'edizione 2025 del reality-show. In studio Simona Ventura (FOTO) nel ruolo di opinionista e in Honduras Pierpaolo Pretelli come inviato. La puntata ha avuto inizio con il verdetto del ballottaggio: eliminata Jasmin Salvati con il 18,75% dei voti, salve Teresanna Pugliese con il 42,94% e Loredana Cannata con il 38,31%. Successivamente, la concorrente sconfitta ha raggiunto Dino Giarrusso e Ahlam El Brinis all’ultima spiaggia.