l'isola dei famosi, cos'è successo nella quinta puntata

Doppia eliminazione nel quinto appuntamento dell’edizione 2025 del reality-show (FOTO). Alla conduzione Veronica Gentili, al suo fianco Simona Ventura nel ruolo di opinionista e Pierpaolo Pretelli come inviato in collegamento in Honduras. Il primo televoto della puntata ha visto a rischio eliminazione Patrizia Rossetti, Mario Adinolfi e Dino Giarrusso, quest’ultimo sconfitto poiché supportato dall’11,95% dei telespettatori.