Francesco Arpino presenta il singolo Get Around Town: il video

Get around town è la canzone che ho scelto per raccontare il mio nuovo album, Back to Brit, uscito a dicembre per l’etichetta Esordisco. Ho sempre considerato questo brano un mantra metropolitano proprio per la sua essenzialità e immediatezza. L’ho scritta insieme al bassista Phil Spalding in un caldissimo pomeriggio di luglio a Roma.

Ci siamo subito accorti che non era una canzone come tutte le altre, aveva qualcosa di speciale…un inciso così efficace che non si toglieva più dalla mente. Con Phil abbiamo sempre avuto una forte connessione artistica e di amicizia e Get around town è una canzone “libera” proprio perché è nata ed è stata scritta in cinque minuti, senza nessun tipo di schema o regola. L’abbiamo subito prodotta e registrata e ci siamo detti buona la prima, con Phil che suonato tutti gli strumenti e i cori (a eccezione delle percussioni/batteria e della voce principale, compito mio!).



Per girare il videoclip di Get around town ci voleva un regista come Federico Mantova che ha assecondato le mie fantasie… e così ci siamo avventurati per le strade di Roma durante il caotico periodo prenatalizio, con le persone che ci guardavano stupite mentre io camminavo o correvo al contrario, suonando la chitarra rossa di

Back to the future, come fossi in un viaggio nel tempo. Nel video ci sono alcuni richiami che vanno dall’immortalità delle strade eterne di Roma, alla più impensabili fantasie. Camminare e correre nella direzione opposta alla gente che cammina è un po’ come andare controcorrente, ma nella direzione giusta, sì giusta. O almeno giusta per me, senza farmi influenzare dagli altri ma solo dalle mie sensazioni, il tutto in un tripudio di colori caleidoscopici e atmosfere lo-fi che si alternano fino a dissolversi.



Vi aspetto martedì 20 gennaio al Teatro Arciliuto di Roma, dove lo suonerò per intero l'album con una super band composta da Danilo Bigioni al basso, Flavio De Novellis alle chitarre, Stefano Corrias alla batteria e Pietro Benassi al violino. Ospite specialissimo Phil Palmer, che oltre ad avermi regalato le sue chitarre per questo disco, non ha voluto mancare a questo primo live.