Eurovision, Elettra Lamborghini co-conduttrice con Gabriele Corsi

La notizia è stata comunicata in diretta durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo programma Canzonissima. L'artista si è dichiarata onorata e sorpresa, confermando di non aver avuto preavviso ufficiale prima dell'annuncio pubblico

Il panorama televisivo italiano si arricchisce di una novità di rilievo per uno degli eventi musicali più seguiti al mondo. Durante la presentazione del nuovo show di Rai1 "Canzonissima", il direttore Williams Di Liberatore ha ufficializzato a sorpresa il coinvolgimento di Elettra Lamborghini per l'Eurovision 2026. "Sono molto contenta anche perché anni fa andai a vedere l'Eurovision ed è veramente uno spettacolo pazzesco e quindi sono onorata", ha commentato l'artista a margine della conferenza. Lamborghini ha poi spiegato la dinamica dell'annuncio: "Mi era arrivata voce, non mi aspettavo fosse confermato, dico la verità. Evidentemente lo è, quindi mi dovrò preparare, immagino. Non c'è stato tempo di prepararmi, non lo sapevo".

Canzonissima e il brano "Bella Vera" L'incontro con la stampa è servito anche a dettagliare la partecipazione della cantante a "Canzonissima", dove porterà in scena il brano "Bella Vera" di Max Pezzali. Lamborghini ha motivato la scelta con un ricordo personale: "È una canzone che mia mamma mi faceva sempre sentire in macchina. Ho pensato che nessuna canzone sarebbe stata meglio di questa, anche perché è una canzone che a me piace tantissimo e sento che mi rispecchia perché è molto allegra". L'assenza della competizione nel format le permetterà, a suo dire, maggiore libertà espressiva: "Sento che mi divertirò anche di più". Approfondimento Sanremo 2026, Elettra Lamborghini con Voilà. Testo e recensione

Nuovi progetti e marchi Oltre agli impegni musicali e di conduzione, Lamborghini ha confermato di aver depositato il marchio "festini bilaterali": "Magari nei prossimi mesi scoprirete come funzionerà il progetto". Riguardo a un futuro sempre più presente sul piccolo schermo, ha aggiunto: "A me piace moltissimo la tv, sento che è la mia passione. Vedremo, non voglio neanche strafare". Approfondimento San Marino Song Contest 2026, vince Senhit e vola all'Eurovision