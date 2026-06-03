Clint Eastwood verso il ritiro? Ecco cosa ha detto il figlio Kyle

"Ora è in pensione", le parole del figlio Kyle fanno pensare al ritiro di Clint EastwoodCinema
«Ora è in pensione». Una frase pronunciata da Kyle Eastwood, figlio del regista e attore premio Oscar, ha riacceso il dibattito sul futuro di Clint Eastwood. Nessun annuncio ufficiale è arrivato dall'autore di Gli spietati, Million Dollar Baby e Gran Torino, ma le dichiarazioni del musicista fanno pensare che Juror No. 2 possa essere stato il suo ultimo film da regista. A 96 anni, la leggenda di Hollywood potrebbe aver concluso una carriera durata oltre sette decenni.
A 96 anni appena compiuti, Clint Eastwood potrebbe aver chiuso il suo lungo viaggio nel cinema. A suggerirlo non è stato il diretto interessato, ma il figlio Kyle Eastwood, che durante una recente intervista ha parlato del padre come di una persona ormai «in pensione». Nessuna conferma ufficiale è arrivata dall'attore e regista premio Oscar, ma le parole del musicista stanno facendo il giro del mondo e alimentano l'ipotesi che Juror No. 2 possa essere stato il suo ultimo film.
Le parole del figlio Kyle Eastwood
La dichiarazione è arrivata nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente francese France 3 e successivamente ripresa da diversi media internazionali.
«Ho tanti bei ricordi del periodo in cui ho lavorato con lui. Ora è in pensione. Ha 95 anni. Sono stato molto fortunato ad aver potuto lavorare con lui in molti film. È stata un'esperienza fantastica per me», ha dichiarato Kyle Eastwood.
Musicista jazz e compositore, Kyle ha collaborato a diverse produzioni del padre, contribuendo alle colonne sonore di film come Million Dollar Baby, Lettere da Iwo Jima, Gran Torino e Invictus. Proprio per il rapporto professionale e personale che li lega, le sue parole sono state interpretate da molti come il segnale più concreto finora emerso sul possibile ritiro del regista.
Nessun annuncio ufficiale da parte di Clint Eastwood
Al momento, tuttavia, Clint Eastwood non ha confermato pubblicamente di aver concluso la propria carriera. Non esistono comunicati ufficiali né dichiarazioni dirette che certifichino il suo addio al cinema.
La prudenza è d'obbligo anche perché soltanto un anno fa il regista era finito al centro di una falsa intervista diffusa online, che gli attribuiva dichiarazioni mai pronunciate. Eastwood smentì pubblicamente quelle parole, ribadendo di non aver concesso l'intervista.
Da allora, però, non sono stati annunciati nuovi progetti cinematografici e le notizie su eventuali future regie si sono fatte sempre più rare.
Da Sergio Leone a Hollywood: la nascita di una leggenda
Nato il 31 maggio 1930 a San Francisco, Clint Eastwood è una delle figure più importanti della storia del cinema americano.
Dopo gli esordi televisivi nella serie Rawhide, la consacrazione internazionale arriva negli anni Sessanta grazie alla collaborazione con Sergio Leone. La cosiddetta Trilogia del Dollaro — Per un pugno di dollari, Per qualche dollaro in più e Il buono, il brutto, il cattivo — rivoluziona il western e trasforma Eastwood in una star mondiale.
Negli anni Settanta consolida ulteriormente la propria popolarità grazie al personaggio dell'ispettore Callaghan nella saga di Dirty Harry, diventando uno dei volti simbolo del cinema statunitense.
Una carriera da record tra recitazione e regia
Nel corso di oltre settant'anni di attività, Eastwood ha recitato in più di 70 film e diretto circa 40 lungometraggi, costruendo una delle filmografie più ricche e influenti del cinema contemporaneo.
La sua carriera da regista è stata caratterizzata da una straordinaria versatilità. Ha attraversato western, thriller, film di guerra, biografie, drammi sportivi e racconti ispirati a fatti realmente accaduti.
Tra le sue opere più celebri figurano Bird, Gli spietati, I ponti di Madison County, Mystic River, Million Dollar Baby, Changeling, Gran Torino, Invictus, American Sniper, Sully e The Mule.
Quattro Oscar
Il regista ha conquistato quattro Premi Oscar, vincendo due volte la statuetta per la miglior regia con Gli spietati e Million Dollar Baby, entrambi premiati anche come miglior film.
Nel corso della sua carriera ha inoltre diretto cinque interpreti che hanno poi conquistato l'Oscar grazie alle loro interpretazioni: Gene Hackman, Hilary Swank, Morgan Freeman, Sean Penn e Tim Robbins.
Un risultato che testimonia la sua straordinaria capacità di valorizzare gli attori e raccontare personaggi complessi, spesso segnati da fragilità, rimpianti e desiderio di redenzione.
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L'ultima apparizione sullo schermo di Eastwood risale a Cry Macho del 2021, film che lo vedeva sia davanti che dietro la macchina da presa.
Il suo lavoro più recente come regista è invece Juror No. 2, thriller giudiziario uscito nel 2024 con Nicholas Hoult e Toni Collette.
Se davvero non dovessero arrivare nuovi progetti, sarà probabilmente questo il film destinato a chiudere una carriera che ha attraversato quasi un secolo di storia americana e oltre sette decenni di cinema.
Per ora non esiste un annuncio ufficiale. Ma le parole di Kyle Eastwood hanno riaperto una domanda che fino a poco tempo fa sembrava impossibile da immaginare: Clint Eastwood ha davvero girato il suo ultimo film?