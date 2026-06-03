Clint Eastwood verso il ritiro? Ecco cosa ha detto il figlio Kyle

«Ora è in pensione». Una frase pronunciata da Kyle Eastwood, figlio del regista e attore premio Oscar, ha riacceso il dibattito sul futuro di Clint Eastwood. Nessun annuncio ufficiale è arrivato dall'autore di Gli spietati, Million Dollar Baby e Gran Torino, ma le dichiarazioni del musicista fanno pensare che Juror No. 2 possa essere stato il suo ultimo film da regista. A 96 anni, la leggenda di Hollywood potrebbe aver concluso una carriera durata oltre sette decenni.

A 96 anni appena compiuti, Clint Eastwood potrebbe aver chiuso il suo lungo viaggio nel cinema. A suggerirlo non è stato il diretto interessato, ma il figlio Kyle Eastwood, che durante una recente intervista ha parlato del padre come di una persona ormai «in pensione». Nessuna conferma ufficiale è arrivata dall'attore e regista premio Oscar, ma le parole del musicista stanno facendo il giro del mondo e alimentano l'ipotesi che Juror No. 2 possa essere stato il suo ultimo film.

Le parole del figlio Kyle Eastwood

La dichiarazione è arrivata nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente francese France 3 e successivamente ripresa da diversi media internazionali.

«Ho tanti bei ricordi del periodo in cui ho lavorato con lui. Ora è in pensione. Ha 95 anni. Sono stato molto fortunato ad aver potuto lavorare con lui in molti film. È stata un'esperienza fantastica per me», ha dichiarato Kyle Eastwood.

Musicista jazz e compositore, Kyle ha collaborato a diverse produzioni del padre, contribuendo alle colonne sonore di film come Million Dollar Baby, Lettere da Iwo Jima, Gran Torino e Invictus. Proprio per il rapporto professionale e personale che li lega, le sue parole sono state interpretate da molti come il segnale più concreto finora emerso sul possibile ritiro del regista.