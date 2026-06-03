Jacob Elordi e Kendall Jenner insieme in Giappone

L'attore e la top model continuano a frequentarsi lontano dai riflettori, tuttavia, il selfie concesso a un ristoratore di Tokyo è diventato immediatamente virale

Da mesi gli appassionati di gossip e i media di settore seguono con grande interesse gli spostamenti di Kendall Jenner e Jacob Elordi che hanno iniziato a farsi vedere in pubblico insieme dallo scorso aprile dando il via alle discussioni su una frequentazione che da parte dei diretti interessati non è stata mai commentata.

La presunta coppia, che ha approfittato di qualche attimo di relax per una fuga in Asia, è stata avvistata in Giappone, a Tokyo.

Nei giorni scorsi online sono apparsi diversi scatti che li ritraggono in giro per le strade della metropoli.

In alcuni casi si sono fermati a posare con i fan e con i ristoratori del posto. Entrambi appaiono sorridenti nelle foto che sono diventate presto virali.

I nuovi avvistamenti a Tokyo Manca l'ufficializzazione della loro love story ma, di questi tempi, certi annunci passano per vie meno formali che in passato.

Se Kim Kardashian e Lewis Hamilton ci hanno messo qualche mese prima di decidere di pubblicare le loro foto tra i contenuti dei loro seguitissimi profili Instagram, non sarà lo stesso per Kendall Jenner e Jacob Elordi perché, tanto per cominciare, l'attore di Euphoria non ha profili social ufficiali personali.

Kendall Jenner, che invece ha diversi profili social, si sta limitando a pubblicare contenuti che riguardano il suo lavoro e le sue molte partnership con vari brand.

I suoi fan, però, sanno che nei giorni scorsi - gli ultimi di maggio per la precisione - è stata in Giappone, un viaggio che potrebbe aver fatto per piacere con Elordi, con cui avrebbe inziato una frequentazione da alcuni mesi, si dice, spinta a considerare l'attore non solo come un amico dalla sorella Kylie Jenner che da tre anni è fidanzata con Timothée Chalamet.

Le sorelle Jenner sono state avvistate un paio di settimane fa a Los Angeles insieme ai rispettivi compagni. I quattro erano andati a cena fuori.

Sempre in occasione di una cena, Kendall Jenner e Jacob Elordi sono stati invitati a posare per un selfe da un ristoratore di Tokyo, foto che ha svelato gli spostamenti della coppia.

Elordi e Jenner sono poi stati fotografati ancora a Tokyo mentre passeggiavano con outfit casual e sportivi.

Entrambi amanti della privacy, stanno cercando di tenersi lontano dai riflettori. Puntualmente, però, vengono avvistati da fotografi e fan ovunque vadano. Come è accaduto il mese scorso in occasione di una mini vacanza alle Hawaii. Vedi anche Timothée Chalamet alla partita dei Knicks con Kylie Jenner

Il selfie virale in un ristorante Jenner ed Elordi compaiono sorridenti nella foto di un ristoratore di Tokyo che ha pubblicato online lo scatto con i suoi ringraziamenti pubblici alle due celebrità che hanno mangiato presso il suo locale.

"Grazie per averci fatto visita", si legge nel post che su Instagram ha fatto il pieno di commenti.

L'attore e la modella indossavano t-shirt semplici, scure e monocrome. Nello scatto fanno capolino tra i dipendenti del ristorante.

Jenner, che è taggata nella foto, non ha ripostato il contenuto ma ormai gli scatti dei suoi spostamenti nella città giapponese con l'attore sono ovunque.

Non ci sono ancora commenti riguardo il suo ultimo viaggio di coppia ma People Magazine ha riportato dichiarazioni di una fonte in esclusiva sulla frequentazione più chiacchierata di Hollywood.

I due si stanno conoscendo, conferma People, e a Kendall Jenner l'attore interesserebbe molto. Al momento entrambi stanno cercando di tenere la loro relazione più privata possibile.

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