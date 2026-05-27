La coppia ha seguito il match di NBA alla Rocket Arena di Cleveland in Ohio attirando l'attenzione col tifo e i loro outfit coordinati. A fine partita, entrambi sono hanno fatto salti di gioia a bordo campo per la vittoria dei New York Knicks

I New York Knicks hanno conquistato un posto in finale NBA battendo i Cleveland Cavaliers lo scorso lunedì 25 maggio, match che si è disputato a Cleveland, in Ohio.

A margine della partita, i riflettori erano tutti per Timothée Chalamet e Kylie Jenner che hanno seguito la partita dai loro posti vip a bordo campo.

Sebbene la coppia composta dal divo hollywoodiano e dalla più piccola della famiglia Kardashian-Jenner sia ormai consolidata, i due continuano ad attirare l'attenzione per la spontaneità con cui si mostrano in pubblico.

Chalamet ha iniziato a saltare per la gioia della vittoria della sua squadra del cuore abbracciando Jenner a fine partita.

Nei molti video comparsi online anche Jenner sembra condividere l'entusiasmo dell'attore per il basket.

I look coordinati a bordo campo Kylie Jenner e Timothée Chalamet sono una coppia meno mondana di quanto ci si aspetterebbe.

A nessuno dei due mancano le occasioni per indossare un bell'abito e lanciarsi nel jet-set di Hollwood ma è più facile trovarli insieme in outfit casual al ristorante per una cena tranquilla oppure sugli spalti a tifare per le squadre del cuore di lui.

Fin dagli inizi, la relazione tra l'attore e l'imprenditrice è stata scandita da apparizioni pubbliche sugli spalti dei match dei molti sport che lui segue da sempre.

Da quando sta con Kylie Jenner, Chalamet sta coinvolgendo la fidanzata in tutte le sue passioni e non è infrequente trovare anche lei alle partite, di tennis ma soprattutto di basket.

Jenner era completamente a suo agio lo scorso lunedì a Cleveland, in jeans, maglietta dei Knicks e borsa firmata Chanel.

Per tutto il tempo, quando non era impegnata a sorridere e scambiare battute con Chalemet ha scattato fotografie con la sua fotocamera, un'attività che la appassiona molto.

Chalamet è parso concentrato sulla partita, come sempre, ma tra un'azione e l'altra continuava a scherzare con Jenner offrendole dimostrazioni d'affetto. Leggi anche Jacob Elordi e Kendall Jenner, l'uscita con Kylie Jenner e Chalamet