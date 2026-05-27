Timothée Chalamet, baci e tifo appassionato alla partita dei Knicks con Kylie JennerSpettacolo
La coppia ha seguito il match di NBA alla Rocket Arena di Cleveland in Ohio attirando l'attenzione col tifo e i loro outfit coordinati. A fine partita, entrambi sono hanno fatto salti di gioia a bordo campo per la vittoria dei New York Knicks
I New York Knicks hanno conquistato un posto in finale NBA battendo i Cleveland Cavaliers lo scorso lunedì 25 maggio, match che si è disputato a Cleveland, in Ohio.
A margine della partita, i riflettori erano tutti per Timothée Chalamet e Kylie Jenner che hanno seguito la partita dai loro posti vip a bordo campo.
Sebbene la coppia composta dal divo hollywoodiano e dalla più piccola della famiglia Kardashian-Jenner sia ormai consolidata, i due continuano ad attirare l'attenzione per la spontaneità con cui si mostrano in pubblico.
Chalamet ha iniziato a saltare per la gioia della vittoria della sua squadra del cuore abbracciando Jenner a fine partita.
Nei molti video comparsi online anche Jenner sembra condividere l'entusiasmo dell'attore per il basket.
I look coordinati a bordo campo
Kylie Jenner e Timothée Chalamet sono una coppia meno mondana di quanto ci si aspetterebbe.
A nessuno dei due mancano le occasioni per indossare un bell'abito e lanciarsi nel jet-set di Hollwood ma è più facile trovarli insieme in outfit casual al ristorante per una cena tranquilla oppure sugli spalti a tifare per le squadre del cuore di lui.
Fin dagli inizi, la relazione tra l'attore e l'imprenditrice è stata scandita da apparizioni pubbliche sugli spalti dei match dei molti sport che lui segue da sempre.
Da quando sta con Kylie Jenner, Chalamet sta coinvolgendo la fidanzata in tutte le sue passioni e non è infrequente trovare anche lei alle partite, di tennis ma soprattutto di basket.
Jenner era completamente a suo agio lo scorso lunedì a Cleveland, in jeans, maglietta dei Knicks e borsa firmata Chanel.
Per tutto il tempo, quando non era impegnata a sorridere e scambiare battute con Chalemet ha scattato fotografie con la sua fotocamera, un'attività che la appassiona molto.
Chalamet è parso concentrato sulla partita, come sempre, ma tra un'azione e l'altra continuava a scherzare con Jenner offrendole dimostrazioni d'affetto.
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Le immagini virali dei due tifosi
Come sempre molto rilassati, Chalamet e Jenner hanno seguito la partita comportandosi nella maniera più naturale possibile, nonostante la presenza delle telecamere e gli obiettivi degli smrtphone dei tifosi presenti alla Rocket Arena.
Finito il match, le loro immagini sono diventate virali, specie quelle della fine della partita in cui Chalamet ha urlato: "Andremo alle finali!" mentre abbracciava Jenner e insieme si lasciavano andare a una serie di salti di gioia a bordo campo.
Chalamet, poi, si è fermato ad abbracciare e a congratularsi con i giocatori sul campo dirigendosi poi nel backstage con la squadra, camminando sempre mano nella mano con Kylie Jenner.
Sia Jenner che Chalamet hanno pubblicato nelle loro Stories su Instagram tracce del loro passaggio a New York. Lei ha postato una foto di un grattacielo illuminato con i colori dei Knicks.
Il prossimo appuntamento per i tifosi dell'NBA è il 3 giugno: i Knicks affronteranno il vincitore del match tra Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs. Per Chalamet sarà un momento storico e imperdibile. I Knicks non disputano la finale da 27 anni.
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