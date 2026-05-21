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Timothée Chalamet, nuovo look alla partita dei Knicks a New York

Spettacolo

Vittoria Romagnuolo

©Getty

Il divo di Hollywood, seduto in prima fila al match della sua squadra di basket del cuore, è apparso a Madison Square Garden con un nuovo taglio di capelli e senza i baffi che si era fatto crescere per il film "Marty Supreme"

Timotheé Chalamet ha un nuovo look, lo hanno notato subito i suoi fan che non ci hanno messo molto ad avvistarlo tra gli spettatori della prima fila del match di basket tra New York Knicks e Cleveland Cavaliers dello scorso martedì al Madison Square Garden di New York
Chalamet, nato a New York e grandissimo tifoso dei Knicks, non perde un match della squadra di pallacanestro NBA.
Spesso discusso per la passione con cui fa il tifo per la sua squadra del cuore,  questa volta si è fatto notare per il suo look, non tanto per gli abiti, sempre molto casual e sportivi, ma per il nuovo hairstyle, che lo riporta a quello sperimentato diversi anni fa. 

I baffi, parte del look per il film Marty Supreme 

Timothée Chalamet è pronto a mettersi alle spalle la lunga stagione Marty Supreme, film con cui è stato protagonista sullo schermo tra la fine del 2025 e nei primi mesi del 2026 e che gli ha dato l'occasione di concorrere e vincere alcuni dei premi più prestigiosi per la sua categoria. 
Marty Supreme ha richiesto anni di preparazione, anche fisica. Chalamet ha perso dei chili per entrare nei panni dell'ambizioso giocatore di ping pong Marty Mauser e ha imparato davvero lo sport del tennistavolo.
Marty Mauser, personaggio immaginato con baffi sottili, ha obbligato l'attore a sperimentare col suo look. I baffi sono rimasti per lungo tempo sul viso della star che a dicembre 2025 ha compiuto trent'anni.
Dal momento che anche la lavorazione di Dune - Parte Tre ha richiesto un cambio di stile radicale (Chalamet si è dovuto davvero rasare la iconica chioma tutta riccioli per calarsi nel nuovo capitolo con protagonista Paul Atreides), il pubblico ha dovuto abituarsi a un look inconsueto per l'attore legato alle esigenze di scena dei vari progetti.
I capelli stanno via via ricrescendo ma l'attore è rimasto per molti mesi legato ai baffi. A New York, però, nel corso della sua ultima apparizione, i baffi non c'erano più e i fan della star e i media lo hanno notato immediatamente. 

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L'attore super tifoso dei Knicks

Timothée Chalamet è tornato a mostrarsi in pubblico col volto rasato e i capelli, che ormai hanno raggiunto una lunghezza media rispetto ai mesi passati, acconciati con un haistyle fresco e spettinato
L'attore si è mostrato, come sempre, concentrato sulla gara e partecipe dei momenti più caldi del match. 
Nelle foto in cui è in prima fila, si è alzato per stringere la mano all'ex cestista Stephon Marbury, seduto poco distante dalla sua postazione. 
La prima fila del Madison Square Garden ospitava, oltre a Chalamet, altri volti dello spettacolo e tifosi abituali, da Tracy Morgan a Ben Stiller, Christine Taylor, Michael J. Fox, Tracy Pollan. Nel pubblico c'erano anche Dustin Hoffman e Lenny Kravitz
Chalamet è solito partecipare alle partite di NBA come spettatore, lo sport è la sua più grande passione, insieme alla recitazione.
Molto spesso l'attore ha attirato l'attenzione dei fotografi per la presenza al suo fianco della fidanzata Kylie Jenner, coinvolta nella passione sportiva del partner. 
Jenner ha anche sfoggiato look di stampo sportivo coi colori della squadra mentre era seduta nei posti vip a New York. 
Spesso insieme agli appuntamenti più rilevanti della moda e dello spettacolo, Kylie Jenner e Timothée Chalamet non hanno preso parte al Met Gala dello scorso 4 maggio (I LOOK).
Mentre l'imprenditrice e influencer era a New York ospite del Gala, l'attore era impegnato con i playoff dei Knicks contro i Philadelphia 76ers.
Il retroscena è stato reso noto all'indomani dell'evento di New York in risposta ai numerosi interrogativi dei fan della coppia che si aspettavano di vedere i loro beniamini sulla prestigiosa scalinata della Grande Mela. 

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FOTOGALLERY

©Getty

NEW YORK, NEW YORK - DECEMBER 16: Timothée Chalamet attends A24's "Marty Supreme" New York Premiere on December 16, 2025 in New York City. (Photo by Dia Dipasupil/WireImage)
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