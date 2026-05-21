Timothée Chalamet, nuovo look alla partita dei Knicks a New York

Il divo di Hollywood, seduto in prima fila al match della sua squadra di basket del cuore, è apparso a Madison Square Garden con un nuovo taglio di capelli e senza i baffi che si era fatto crescere per il film "Marty Supreme"

Timotheé Chalamet ha un nuovo look, lo hanno notato subito i suoi fan che non ci hanno messo molto ad avvistarlo tra gli spettatori della prima fila del match di basket tra New York Knicks e Cleveland Cavaliers dello scorso martedì al Madison Square Garden di New York.

Chalamet, nato a New York e grandissimo tifoso dei Knicks, non perde un match della squadra di pallacanestro NBA.

Spesso discusso per la passione con cui fa il tifo per la sua squadra del cuore, questa volta si è fatto notare per il suo look, non tanto per gli abiti, sempre molto casual e sportivi, ma per il nuovo hairstyle, che lo riporta a quello sperimentato diversi anni fa.





I baffi, parte del look per il film Marty Supreme Timothée Chalamet è pronto a mettersi alle spalle la lunga stagione Marty Supreme, film con cui è stato protagonista sullo schermo tra la fine del 2025 e nei primi mesi del 2026 e che gli ha dato l'occasione di concorrere e vincere alcuni dei premi più prestigiosi per la sua categoria.

Marty Supreme ha richiesto anni di preparazione, anche fisica. Chalamet ha perso dei chili per entrare nei panni dell'ambizioso giocatore di ping pong Marty Mauser e ha imparato davvero lo sport del tennistavolo.

Marty Mauser, personaggio immaginato con baffi sottili, ha obbligato l'attore a sperimentare col suo look. I baffi sono rimasti per lungo tempo sul viso della star che a dicembre 2025 ha compiuto trent'anni.

Dal momento che anche la lavorazione di Dune - Parte Tre ha richiesto un cambio di stile radicale (Chalamet si è dovuto davvero rasare la iconica chioma tutta riccioli per calarsi nel nuovo capitolo con protagonista Paul Atreides), il pubblico ha dovuto abituarsi a un look inconsueto per l'attore legato alle esigenze di scena dei vari progetti.

I capelli stanno via via ricrescendo ma l'attore è rimasto per molti mesi legato ai baffi. A New York, però, nel corso della sua ultima apparizione, i baffi non c'erano più e i fan della star e i media lo hanno notato immediatamente. Vedi anche Dune 3, la prima immagine del film con Timothée Chalamet