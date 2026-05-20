Pupo, morta la mamma Irene: l'annuncio sui social

"È volata in cielo non da sola, ma con una parte di me": con queste parole, il cantautore, conduttore televisivo e conduttore radiofonico, al secolo Enzo Ghinazzi, ha fatto sapere ai suoi follower della dipartita di sua madre. "Per tutto l’affetto che mi avete dimostrato ogni volta che vi ho parlato della mia mamma e che ho pubblicato foto e video insieme a lei, ritengo sia giusto informarvi", ha scritto nella didascalia a corredo di due foto con sua mamma

La notizia della scomparsa di Irene Bozzi, la madre del cantautore e star di radio e tv Pupo, è stata resa pubblica da Pupo stesso, al secolo Enzo Ghinazzi, attraverso i propri canali social, in una comunicazione dal forte impatto emotivo che ha immediatamente raccolto l’attenzione del pubblico. Il cantautore ha scelto di condividere il dolore personale con una frase che sintetizza il legame profondo con la madre e la percezione di una perdita vissuta come parte di sé. In questo contesto, ha scritto: "È volata in cielo non da sola, ma con una parte di me". Poche parole che hanno aperto uno squarcio privato nella dimensione pubblica dell’artista, dando forma a un addio che non si limita alla cronaca del decesso, avvenuto stamani, ma che si carica di una dimensione intima e affettiva. In fondo a questo articolo potete guardare il post pubblicato nelle scorse ore da Pupo.

Il legame familiare e la figura di Irene Bozzi Irene Bozzi, nata nel 1928, ha rappresentato per il cantautore aretino un punto di riferimento costante e centrale nel corso della vita. La relazione tra madre e figlio è stata più volte raccontata dallo stesso Pupo anche in contesti televisivi recenti, dove l’artista ha evidenziato la solidità di un vincolo affettivo rimasto saldo nel tempo. Nel messaggio diffuso online, il cantante ha voluto anche spiegare le ragioni della sua comunicazione pubblica, affidando ai social un ulteriore passaggio di condivisione del dolore e del ricordo. Il testo recita: "Per tutto l'affetto che mi avete dimostrato ogni volta che vi ho parlato della mia mamma e che ho pubblicato foto e video insieme a lei, ritengo sia giusto informarvi che Irene, la mia mamma, è volata in cielo. Ma non da sola, accompagnata da una parte di me". Un passaggio che restituisce non solo la notizia della scomparsa, ma anche la volontà di rendere partecipi coloro che nel tempo hanno seguito e sostenuto il racconto pubblico del rapporto familiare. Approfondimento Pupo, rimandato il concerto a Napoli: "La mia mamma sta per andarsene"

La decisione di fermare l’attività artistica Nei giorni precedenti al decesso, Pupo aveva già scelto di interrompere i propri impegni professionali, annunciando l’annullamento di tutti i concerti previsti. Una decisione maturata per restare accanto alla madre in una fase particolarmente delicata, segnata dal peggioramento delle sue condizioni cliniche negli ultimi giorni. L’artista aveva spiegato di non sentirsi nelle condizioni emotive e personali per salire su un palco, sottolineando la difficoltà di proseguire l’attività musicale in un momento di forte fragilità familiare. La scelta aveva così sancito una pausa totale dall’attività dal vivo, in favore della vicinanza alla madre. Approfondimento Dargen D'Amico con Pupo e Fabrizio Bosso a Sanremo 2026, la cover

L’ultimo saluto e le disposizioni per i funerali Le esequie di Irene Bozzi sono state programmate per il giorno successivo alla scomparsa. La camera ardente sarà allestita nella chiesa di Ponticino, in provincia di Arezzo, località che coincide con il paese natale del cantautore. La dimensione del commiato assume quindi anche un valore simbolico, legato al luogo d’origine di Pupo, dove la famiglia e la comunità si preparano a dare l’ultimo saluto a Irene Bozzi. Approfondimento Morte Pippo Baudo, Pupo: "Lo ringrazio per non avermi mai considerato"