Morte Pippo Baudo, Pupo: "Lo ringrazio per non avermi mai considerato"

Pupo ha condiviso un ricordo dolceamaro di Pippo Baudo, il celebre conduttore televisivo morto sabato 16 agosto all’età di 89 anni. “La scomparsa di Pippo Baudo ha generato un’infinità di post e commenti. Tantissimi artisti e addetti ai lavori hanno tirato fuori dall’album dei loro ricordi foto e pensieri per rendere omaggio a questo grandissimo personaggio”, ha scritto in un post Instagram il cantautore di Gelato al cioccolato. “Naturalmente, come sempre accade in questi casi, nessuno è andato fuori dal coro dell’apologia. Anche io, che non ho mai fatto parte di nessun coro, desidero comunque salutare e ringraziare Pippo Baudo per tutto ciò che ha fatto per la musica italiana ma, soprattutto, desidero ringraziarlo per non avermi mai considerato e aiutato. Ricordo quando mi disse che gli stavo antipatico e, soprattutto, gli stava antipatico il mio nome d’arte: Pupo”. L’artista ha proseguito: “Il più grande Talent Scout di tutti i tempi aveva sentenziato, già negli anni Ottanta, la mia fine. Ci rimasi malissimo, ma non mi buttai giù, anzi, mi rimboccai le maniche e ricominciai a combattere. Grazie Pippo, senza di te, probabilmente, non avrei mai trovato quella tenacia e quella forza di reagire che oggi mi permettono di festeggiare i 50 anni di carriera e di essere sempre un “Pupo”. Che la terra ti sia lieve grandissimo uomo e monumentale artista”. Numerosi i commenti degli utenti, che spaziano da approvazioni come “Viva la sincerità” a critiche come “Le lacrime di coccodrillo mi hanno sempre disgustato, ma è nulla in confronto al rumore di fondo di un artista di piccolo cabotaggio che alza la voce per provare a farsi notare nel momento del cordoglio”.