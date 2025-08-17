Pippo Baudo, oggi camera ardente a Roma. Funerali il 20 a Militello

I funerali in Sicilia

Si attendono i dettagli anche sui funerali. Sembra confermato che l’ultimo saluto si terrà in Sicilia: a Militello in Val di Catania, suo paese natale, dove il conduttore ha espresso la volontà di essere sepolto. Il sindaco del comune, Giovanni Burtone, al Tg1 ha fatto sapere che i funerali saranno il 20 agosto nel Santuario Madonna della Stella: si tratta di una chiesa settecentesca barocca edificata dopo che il terremoto della Val di Noto del 1693 ha distrutto l'antica Basilica di Santa Maria della Stella. “Il giorno dei funerali di Pippo Baudo sarà lutto cittadino a Militello in Val di Catania", ha aggiunto il sindaco a RaiNews24. "Pippo era ben voluto da tutti", ha ricordato il primo cittadino del comune siciliano di 6mila abitanti, "ogni volta che diciamo da dove veniamo il primo commento è sempre che ‘è il paese di Pippo Baudo’”. "Stiamo ancora aspettando l'ufficialità ma le esequie si svolgeranno durante la mattina", ha confermato sempre a RaiNews24 il parroco del Santuario, don Giuseppe Luparello. Il funerale "sarà presieduto dal vescovo della Diocesi di Caltagirone, monsignor Calogero Peri", ha detto ancora. Don Giuseppe ha spiegato che Baudo "era molto legato al Santuario della Madonna della Stella: qui ha fatto il chierichetto e serviva messa, e sempre qui, nel teatro, ha mosso i suoi primi passi da presentatore e showman".