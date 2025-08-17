Pippo Baudo, oggi camera ardente a Roma. Funerali il 20 a Militello

Esplora tutte le offerte Sky
Morto Pippo Baudo, funerali mercoledì a Militello in Val di Catania. Camera ardente a Roma

Spettacolo
©Ansa

Lo storico conduttore tv si è spento a 89 anni il 16 agosto nel Campus Biomedico di Trigoria. L’ultimo saluto si terrà in Sicilia, nel Santuario Madonna della Stella del suo paese natale, il 20 agosto: lo ha fatto sapere il sindaco del comune, anche se manca l'ufficialità. Si attende anche l’allestimento della camera ardente, che dovrebbe aprire al pubblico tra oggi e domani probabilmente negli studi Rai di Via Teulada

Si terranno in Sicilia i funerali di Pippo Baudo, morto a 89 anni il 16 agosto. In queste ore stanno emergendo i dettagli sul luogo e sulla data dell’ultimo saluto allo storico conduttore tv: dovrebbe tenersi in Sicilia, a Militello in Val di Catania, mercoledì 20 agosto. Si attende anche l’allestimento della camera ardente, che dovrebbe aprire al pubblico tra oggi e domani.

Si attende l’apertura della camera ardente

Pippo Baudo si è spento sabato sera nel Campus Biomedico di Trigoria. Giornalisti e cameraman sono assiepati dalle prime ore del mattino davanti all'ingresso della struttura. Secondo quanto apprende l'Agi, dalle 11 ha preso il via l'omaggio privato alla salma di parenti e amici più stretti. La camera ardente aperta al pubblico dovrebbe essere allestita domani, probabilmente negli studi Rai di Via Teulada. 

I funerali in Sicilia

Si attendono i dettagli anche sui funerali. Sembra confermato che l’ultimo saluto si terrà in Sicilia: a Militello in Val di Catania, suo paese natale, dove il conduttore ha espresso la volontà di essere sepolto. Il sindaco del comune, Giovanni Burtone, al Tg1 ha fatto sapere che i funerali saranno il 20 agosto nel Santuario Madonna della Stella: si tratta di una chiesa settecentesca barocca edificata dopo che il terremoto della Val di Noto del 1693 ha distrutto l'antica Basilica di Santa Maria della Stella. “Il giorno dei funerali di Pippo Baudo sarà lutto cittadino a Militello in Val di Catania", ha aggiunto il sindaco a RaiNews24. "Pippo era ben voluto da tutti", ha ricordato il primo cittadino del comune siciliano di 6mila abitanti, "ogni volta che diciamo da dove veniamo il primo commento è sempre che ‘è il paese di Pippo Baudo’”.  "Stiamo ancora aspettando l'ufficialità ma le esequie si svolgeranno durante la mattina", ha confermato sempre a RaiNews24 il parroco del Santuario, don Giuseppe Luparello. Il funerale "sarà presieduto dal vescovo della Diocesi di Caltagirone, monsignor Calogero Peri", ha detto ancora. Don Giuseppe ha spiegato che Baudo "era molto legato al Santuario della Madonna della Stella: qui ha fatto il chierichetto e serviva messa, e sempre qui, nel teatro, ha mosso i suoi primi passi da presentatore e showman".

