Addio a Pippo Baudo, le reazioni dalla politica allo spettacolo

Introduzione
Lo storico conduttore è morto a Roma all'età di 89 anni. Simbolo della tv italiana, ha condotto tredici festival di Sanremo e decine di programmi di grande successo, da Canzonissima a Domenica in. Scopritore di talenti, come Lorella Cuccarini ed Heather Parisi che volle a Fantastico, è stato uno dei pilastri del piccolo schermo. Dalla politica allo spettacolo, il ricordo di chi lo ha apprezzato e stimato
Quello che devi sapere
Il ricordo di Giorgia Meloni
"Ci lascia a 89 anni Pippo Baudo, uno dei più grandi protagonisti della storia della televisione italiana. Il suo volto e la sua voce hanno accompagnato intere generazioni, regalando emozioni, sorrisi e momenti indimenticabili. Grazie di tutto", ha scritto in un post sui social la premier Giorgia Meloni
Per approfondire: È morto Pippo Baudo, aveva 89 anni
Il ricordo di Matteo Salvini
Il vicepremier Matteo Salvini ha pubblicato sui social una foto in bianco e nero con la data di nascita e morte accompagnata dalla didascalia: "Buon viaggio caro Pippo, amico di tante serate per noi un po’… avanti con gli anni"
Per approfondire: Sanremo 2025, la lettera di Pippo Baudo al Festival: "Sei il cuore della nostra società"
Il ricordo di Antonio Tajani
"A 89 anni si è spento Pippo Baudo, gigante della televisione. È entrato nelle case di tutti gli italiani, ha raccontato attraverso lo schermo la società italiana dagli anni '60 al nuovo millennio. Un italiano ammirato e conosciuto in tutto il mondo per il suo lavoro. Condoglianze alla famiglia e a tutti i suoi cari". Lo scrive su X il vicepremier Antonio Tajani
Il ricordo di Simona Ventura
''Sei stato il mio maestro non ti dimenticherò mai!!! Buon viaggio Pippo''. Così Simona Ventura saluta Pippo Baudo dai social nel giorno della sua scomparsa
Il ricordo di Barbara D'Urso
"Un maestro per chiunque faccia questo lavoro, padre della tv italiana… Ha formato generazioni di artisti… Ho iniziato a lavorare con lui nel 1980… Domenica In… Mancherà a molti… Ciao Pippo…", è il messaggio social di Barbara D'Urso
Il ricordo di Carlo Conti
''Ciao Pippo, con te si spegne la tv, la tv che hai inventato, che hai fatto con amore e genio, quella tv dove hai creato cantanti e comici. Ti sono grato prima come spettatore e poi immeritatamente come collega. Ciao Maestro''. Così Carlo Conti saluta Pippo Baudo dai social nel giorno della sua scomparsa
Il ricordo di Gerry Scotti
"Un grande, un gigante, un vero numero uno. Tutti gli dobbiamo qualcosa, come telespettatori e come addetti ai lavori". Così Gerry Scotti ricorda Pippo Baudo. "Gli volevo bene e me ne voleva: sono onorato di questo sentimento. In particolare, in un momento di indecisione nei lontani anni '80, una sua telefonata mi spinse a divenire ciò che sono divenuto: potere della sua voce! Grazie Pippo, l'Italia ti vuole bene", conclude Scotti
Il ricordo della Rai
"Con Pippo Baudo se ne va un pezzo di 'cuore' della Tv, se ne va una parte fondamentale della Rai. Eppure, lui è la sua figura resteranno impressi nel patrimonio culturale dell'Italia". Così l'Amministratore Delegato Giampaolo Rossi, il Direttore Generale Roberto Sergio e il Cda danno voce al dolore e al cordoglio di tutta l'azienda per la scomparsa di Pippo Baudo. "In questo momento di lutto, ci accompagna - proseguono - un grande senso di riconoscenza perché con grande leggerezza, intelligenza e impareggiabile carisma e passione ha reso la tv un fenomeno 'culturale' nobilitando il termine 'nazionalpopolare' e traducendolo in un linguaggio immediatamente comprensibile da chiunque, senza mai cedere alla tentazione della volgarità. È stato un 'inventore' di televisione, uno scopritore di talenti, l'uomo del Festival di Sanremo che ha condotto e 'pensato' più di chiunque altro, senza dimenticare la 'sua' Domenica In e tanti altri programmi da lui firmati che restano nel patrimonio di tutti e che hanno accompagnato la storia stessa della nostra nazione" "Da oggi la Rai è un po' più povera"- concludono i vertici Rai- "ma ciò che ci hai lasciato resta un'immensa ricchezza"
Il ricordo dell'ex direttore Rai Massimo Liofredi
"È morto il papà della televisione italiana. Con Pippo Baudo se ne va un pezzo importante dello spettacolo italiano e soprattutto per me un grande amico e maestro". E' quanto dichiara l'ex direttore Rai, Massimo Liofredi, che nel corso della sua carriera dirigenziale in Rai ha realizzato numerose produzioni con Pippo Baudo, tra cui il rilancio di Domenica In a partire dalla stagione 2005 / 2006. "Pippo è stata una figura importante per tutta la televisione italiana", prosegue Massimo Liofredi, "Anche dopo le nostre avventure professionali ci siamo tenuti sempre in contatto, fino a poche settimane fa. A lui mi legano tanti ricordi. Quello che però ricordo più volentieri è quando nel 2005 accettò il mio invito - allora ero capostruttura a Rai 1 - a partecipare al rilancio di Domenica In. Con la Rai senza più i diritti del calcio, passati in quel periodo a Mediaset, andai dall'allora direttore Fabrizio Del Noce, per spiegarli che l'unica persona in grado di tenere alti gli ascolti era Pippo Baudo. A Pippo non avevano proposto da un po' progetti importanti. Era estate. Così partii con l'amico Marco Zavattini per la Sardegna per cercare di conquistarlo. E per fortuna Pippo si è lasciato conquistare! Prese lo spazio dalle 18 alle 20 e fu un grande successo. Il mondo dello spettacolo gli è riconoscente per quello che ha fatto. Resta la perplessità che in questi ultimi anni nessuna istituzione abbia pensato a lui per un'onorificenza di grande prestigio, come Senatore a vita o presidente della Rai"
Il ricordo di Laura Pausini
"Ciao al mio secondo papà". Laura Pausini saluta così Pippo Baudo, con un post sui suoi social e la foto del suo Festival di Sanremo vinto nel '93 nella sezione Nuove Proposte. "Non posso credere che sto scrivendo questo messaggio - ha aggiunto in un altro post la cantante -. Ci sono uomini che in questa vita e in questa terra hanno lasciato un segno indelebile per il loro talento e la loro genialità. Uno di loro è diventato 32 anni fa l'uomo che mi ha cambiato la vita, scegliendomi a soli 18 anni tra le nuove voci di Sanremo 93 e da quel momento non mi ha mai lasciata, mai. È diventato un mio famigliare. Il lutto che vivo stasera è inspiegabile e profondo. Pippo GRAZIE. Te lo dico da tua pupilla, da tua amica e da tua fan. È stato un onore e un privilegio conoscerti e salutarti in questo nuovo viaggio della tua vita verso la luce mi fa sentire piccola ma vicina alla tua anima. Riposa in Pace. Per fortuna sono riuscita a dirtelo tante volte: Ti voglio tanto bene"
Il ricordo di Renzo Arbore
"Pippo Baudo è stato un militante di un'impresa importantissima: la grande Rai, quella Rai meravigliosa che abbiamo celebrato l'anno scorso, in occasione dei 70 anni". Con la voce rotta dall'emozione Renzo Arbore dice addio al re dei conduttori, morto stasera all'età di 89 anni. "Abbiamo condiviso la stessa televisione, anche se l'abbiamo fatta da parti diverse, magari in concorrenza, ma con lo stesso spirito: realizzare programmi artistici. Nei nostri progetti - sottolinea Arbore in una conversazione con l'ANSA - non c'erano soltanto l'ascolto o il gradimento: quando confezionavamo un programma, penso ai suoi, a Canzonissima, a Fantastico, c'era sempre un'intenzione artistica, un'idea. È stato anche un grandissimo autore di tv, un inventore di programmi straordinari, una collega valorosissimo, un punto di riferimento per tutti", continua Arbore, 88 anni, che ha a sua volta scritto la storia della radio e della tv.
Leggi anche: Addio a Pippo Baudo, la vita e la carriera della leggenda della televisione italiana