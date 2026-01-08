Ultimo schiaffo, trama e cast della commedia nera con Giuseppe Battiston al cinemaCinema
Introduzione
Ultimo schiaffo, dark comedy italiana di Matteo Oleotto, presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma all'interno della sezone Alice nella Città, è al cinema dall'8 gennaio, distribuito da Tucker Film. Una storia "quasi natalizia", perfetta per il mese più freddo dell'anno. Nel cast, Adalgisa Manfrida, Massimo Motta e Giuseppe Battiston.
Quello che devi sapere
Ultimo schiaffo, quando esce e dove vederlo
Ultimo schiaffo, film del 2025, nelle sale italiane dall'8 gennaio 2026, è un film di Matteo Oleotto (la sua seconda regia), da lui scritto insieme a Pierpaolo Piciarelli e Salvatore De Mola.
Presentato in anteprima alla 20esima Festa del Cinema di Roma, nella sezione Alice nella città, ha ricevuto un premio per l'interpretazione della co-protagonista Adalgisa Manfrida che ha portato a casa il Premio UNITA Under35 (Miglior rivelazione) e il Premio RB Casting (Miglior interprete).
Ultimo schiaffo è una coproduzione Italia-Slovenia, prodotto da Staragara I.T., Spok Films, Rai Cinema, con il contributo del Ministero della Cultura, RTV Slovenija e il sostegno di Friuli Venezia Giulia Film Commission. La distribuzione è di Tucker Film.
La trama del film
Petra e Jule sono due fratelli che vivono in un piccolo villaggio in provincia di Udine dove la temperatura è sottozero e il Natale, almeno per loro, è ben lontano dall'essere una festa felice, calda ed accogliente.
Intenzionati a trovare il modo per scappare senza voltarsi da Cave del Predil, paesino di circa duecento anime, vedono nella scomparsa di un cane domestico, il dolce Marlowe, un'opportunità per ottenere i soldi necessari per andarsene.
Chiedere la ricompensa per avere ritrovato il cane, però, non si rivela impresa semplice. Tutto si complica in maniera dolce e bizzarra.
Il cast di Ultimo schiaffo
I due giovani protagonisti della storia sono interpretati da Adalgisa Manfrida e Massimiliano Motta. La prima ha preso parte alle serie Circeo e Luna Nera, il secondo, al film del 2019 I segreti del mestiere.
Tra i volti noti del cinema nazionale spiccano quelli di Giuseppe Battiston, attore e regista, Premio David di Donatello e tra gli attori più apprezzati del cinema italiano, e di Giovanni Ludeno, che ha recitato anche nei recenti Il Maestro e Noi del Rione Sanità.
Una dark comedy in stile fratelli Coen
Matteo Oleotto, regista italiano nato a Gorizia e già autore del piccolo cult Zoran, il mio nipote scemo, ha realizzato questo film effettuando le riprese in un luogo dell'estremo nord-est che ama moltissimo, a pochi chilometri dall'Austria e della Slovenia.
Nelle interviste che hanno accompagnato le anteprime della pellicola ha raccontato la volontà di realizzare un fim "quasi natalizio" che mettesse in evidenza i differenti stati d'animo che possono accompagnare le feste per chi non conduce una vita felice.
Cave del Predil è una localtà che neppure la neve riesce a rendere magica. Ghiacciato ed isolato, il piccolo paese si fa personaggio e dà senso alle azioni dei protagonisti, anche a quelli al limite della moralità.
Il film prende a modello il cinema dei fratelli Coen e in particolare pellicole come Fargo per costruire una trama che si fa via via più intricata, raccontata con un registro da commedia nera. Una pellicola soprendente e divertente, nella quale non mancano momentidi emozione e stupore.