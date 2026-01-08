Matteo Oleotto, regista italiano nato a Gorizia e già autore del piccolo cult Zoran, il mio nipote scemo, ha realizzato questo film effettuando le riprese in un luogo dell'estremo nord-est che ama moltissimo, a pochi chilometri dall'Austria e della Slovenia.

Nelle interviste che hanno accompagnato le anteprime della pellicola ha raccontato la volontà di realizzare un fim "quasi natalizio" che mettesse in evidenza i differenti stati d'animo che possono accompagnare le feste per chi non conduce una vita felice.

Cave del Predil è una localtà che neppure la neve riesce a rendere magica. Ghiacciato ed isolato, il piccolo paese si fa personaggio e dà senso alle azioni dei protagonisti, anche a quelli al limite della moralità.

Il film prende a modello il cinema dei fratelli Coen e in particolare pellicole come Fargo per costruire una trama che si fa via via più intricata, raccontata con un registro da commedia nera. Una pellicola soprendente e divertente, nella quale non mancano momentidi emozione e stupore.

