Introduzione
Tutti i 10 episodi di The Paper, la serie comedy-mockumentary NBC Universal spin-off di The Office, sono disponibili in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 26 gennaio. La stessa troupe documentaristica che aveva seguito le vicende dei lavoratori della Dunder Mifflin è al lavoro su un nuovo progetto per raccontare il mondo del giornalismo locale “spiando” le dinamiche la redazione sgangherata e peculiare dell’immaginario Toledo Truth Teller.
Quello che devi sapere
Sinossi di serie
In questa nuova serie mockumentary, i produttori esecutivi vincitori dell’Emmy® Greg Daniels e Michael Koman tornano nell’universo di The Office. Riprendendo la storia originale, la troupe che aveva immortalato la sede della Dunder Mifflin di Scranton scopre un giornale del Midwest che sta per scomparire mentre un nuovo direttore cerca di rilanciarlo con reporter volontari. The Paper segue la vita quotidiana ricca di difficoltà di sognatori innamorati del giornalismo, e dei loro colleghi poco competenti, mentre cercano di dare notizie accurate senza le risorse o la formazione necessarie per fare un buon lavoro.
Già rinnovata per una seconda stagione
The Paper è già stata rinnovata per una seconda stagione, le cui riprese sono attualmente in corso. Ambientata, infatti, in una redazione del Midwest sull’orlo della chiusura, la serie racconta dinamiche tra colleghi che molti spettatori riconosceranno come familiari, esasperate però da un cringe humor tagliente e surreale. Tra precarietà, idealismo e lotta quotidiana contro il clickbait, la serie mette in scena il tentativo disperato – e spesso disastroso – di fare informazione di qualità senza mezzi, risorse o competenze adeguate.
Dagli autori di The Office
Dietro The Paper c’è la stessa squadra che ha creato The Office, serie cult vincitrice di un Emmy e capace di raccogliere oltre 160 nomination nel corso delle sue nove stagioni che hanno lanciato le carriere di attori come Steve Carell e John Krasinski.
Sabrina Impacciatore nel cast
Nel cast (LE FOTO) c’è anche l’attrice italiana Sabrina Impacciatore, che interpreta Esmeralda Grand, caporedattrice eccentrica e manipolatrice, descritta dalla stampa americana come “una nuova Michael Scott” (il personaggio interpretato da Steve Carrell in The Office). La sua performance è stata lodata per carisma e comicità, confermando il suo successo internazionale dopo The White Lotus. La sua presenza è un forte elemento di richiamo per il pubblico italiano.
A fare da anello di congiunzione tra The Office e The Paper ci pensa Oscar Nuñez, che torna nel ruolo di Oscar Martinez. Nonostante il resto dei personaggi e degli attori siano nuovi, non mancano richiami e easter egg che saranno sicuramente apprezzati dagli appassionati della serie originale.
I personaggi
- Ned - Domhnall Gleeson (Infiltrati alla Casa Bianca - White House Plumbers): Ned è il nuovo caporedattore del Truth Teller, con un entusiasmo contagioso per il buon vecchio giornalismo su carta. Potrebbe essere il leader ispiratore di cui il giornale ha bisogno… ma ha idea di cosa stia facendo?
- Esmeralda Grand - Sabrina Impacciatore (The White Lotus): Esmeralda Grand è la caporedattrice ad interim, chiassosa e autoritaria. Dopo essere stata retrocessa all’arrivo di Ned, cerca in ogni modo di sabotarlo.
- Oscar Martinez - Oscar Nuñez (The Office): L'ex dipendente della Dunder Mifflin ha un nuovo lavoro come capo contabile del Truth Teller, ma per quanto ci provi, sembra proprio che non riesca a evitare le nuove stramberie dell'ufficio.
- Mare - Chelsea Frei (Poker Face): Mare aveva quasi rinunciato alla carriera giornalistica, finché l'arrivo di Ned non ha riacceso la sua passione per l’informazione (e forse anche scintille di altro tipo).
- Detrick - Melvin Gregg (American Vandal): Detrick è un venditore pubblicitario diventato reporter, ha una grande cotta per Nicole, ma forse si sta facendo un po’ troppo insistente.
- Ken - Tim Key (The Witchfinder): Ken, esiliato dal Regno Unito, è il servile capo della strategia della società madre del giornale; non è entusiasta di vedere Ned avere successo.
- Adelola - Gbemisola Ikumelo (Black Ops): Adelola, ex contabile diventata reporter, non sopporta gli stupidi, anche se spesso si ritrova circondata da loro.
- Adam - Alex Edelmam (Just for us): Adam è un adorabile imbranato e un marito stressato, con quattro figli e zero abilità. Ha uno stile di reportage stravagante che si qualifica come ‘quasi notizie’.
- Marv - Allan Havey (Mad Men): Marv è a capo ella società madre del giornale: da lui dipende se il quotidiano continuerà a vivere o verrà chiuso.
- Nicole - Ramona Young (Non ho mai...): Nicole è una dipendente dal carattere mite, ha sofferto a lungo essere una sottoposta di Esmeralda. Comincia a trovare la propria voce con Ned al comando.
- Travis - Eric Rahill (Friendship) Travis è un tipo sportivo e amante della vita all’aria aperta, nasconde un lato sorprendentemente tenero. Anche se non lavora per il Truth Teller, questo non gli impedisce di offrirsi come fotografo volontario.
- Barry - Duane Shepard Sr. (American Crime Story) Barry è il veterano del Truth Teller, potrebbe raccontarti del glorioso passato del giornale… Se solo riuscisse a sentirti.
Crediti
La serie, targata Universal Television (divisione di Universal Studio Group), ha per Executive Producers Ricky Gervais, Stephen Merchant, Howard Klein, Ben Silverman; come creatori e showrunner Michael Koman e Greg Daniels (Ep. 101). Fanno parte del cast principale: Domhnall Gleeson, Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young, Tim Key, Oscar Nuñez. Tra le guest star: Eric Rahill, Tracy Letts, Molly Ephraim, Mo Welch, Allan Havey, Duane Shepard Sr., Nate Jackson, Nancy Lenehan. Alla regia della serie: Greg Daniels, Ken Kwapis, Yana Gorskaya, Paul Lieberstein, Tazbah Chavez, Jason Woliner, Jennifer Celotta, Matt Sohn, Dave Rogers, Jeff Blitz.