Nel cast (LE FOTO) c’è anche l’attrice italiana Sabrina Impacciatore, che interpreta Esmeralda Grand, caporedattrice eccentrica e manipolatrice, descritta dalla stampa americana come “una nuova Michael Scott” (il personaggio interpretato da Steve Carrell in The Office). La sua performance è stata lodata per carisma e comicità, confermando il suo successo internazionale dopo The White Lotus. La sua presenza è un forte elemento di richiamo per il pubblico italiano.

A fare da anello di congiunzione tra The Office e The Paper ci pensa Oscar Nuñez, che torna nel ruolo di Oscar Martinez. Nonostante il resto dei personaggi e degli attori siano nuovi, non mancano richiami e easter egg che saranno sicuramente apprezzati dagli appassionati della serie originale.