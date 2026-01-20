The Paper, lo spin-off di The Office dal 26 gennaio su Sky e NOW

Arriva su Sky e NOW The Paper, la nuova serie mockumentary dagli autori di The Office. Ambientata in una redazione del Midwest sull’orlo della chiusura, racconta con ironia tagliente e dinamiche surreali il tentativo di fare giornalismo di qualità senza risorse. Nel cast Sabrina Impacciatore, Domhnall Gleeson e Oscar Nuñez. Già confermata la seconda stagione

La troupe documentaristica di The Office è alla ricerca del suo prossimo soggetto. Lo troverà spostando lo sguardo sul mondo del giornalismo locale. È da qui che prende il via l’atteso spin-off di una delle comedy più amate e premiate della storia della televisione. THE PAPER , con Sabrina Impacciatore tra i protagonisti, ne raccoglie l'eredità e la reinterpreta in una veste nuova, ambiziosa ed esilarante al tempo stesso. Tutti gli episodi saranno disponibili dal 26 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW .

Dall’eredità di The Office alla nuova sfida di The Paper

Vincitrice di un Emmy® e con oltre 160 nomination complessive nelle sue nove stagioni, THE OFFICE è una serie dal successo clamoroso che ha segnato un’epoca, lanciando le carriere di attori come Steve Carell e John Krasinski e affermandosi come un vero cult globale. Tutte le nove stagioni sono disponibili su Sky e NOW da qualche giorno e dal 17 gennaio sono in onda in modalità maratona su Sky Collection, fino al 26 gennaio.

The Paper, già rinnovata per una seconda stagione attualmente sul set, ne conserva lo spirito irriverente e il linguaggio mockumentary, introducendo nuovi personaggi e un contesto tutto nuovo. Ambientata, infatti, in una redazione del Midwest sull’orlo della chiusura, quella dell’immaginario Toledo Truth Teller, The Paper racconta dinamiche tra colleghi che molti spettatori riconosceranno come familiari, esasperate però da un cringe humor tagliente e surreale. Tra precarietà, idealismo e lotta quotidiana contro il clickbait, la serie mette in scena il tentativo disperato – e spesso disastroso – di fare informazione di qualità senza mezzi, risorse o competenze adeguate.