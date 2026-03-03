Gloria - Il ritorno, il cast della serie tv con Sabrina Ferilli da stasera in tv
Debutta su Rai 1, martedì 3 marzo, il tv movie diretto da Giulio Manfredonia. "Se la prima stagione era una analisi quasi feroce del nostro tempo così fortemente segnato dal peso del giudizio collettivo, così mass-mediatico, il nuovo film parla invece di vicende molto più intime e private, si addentra in mondi molto più quotidiani e semplici, ma anche universali, mette la sua lente molto più a ridosso della protagonista e dei suoi cambiamenti", ha detto il regista