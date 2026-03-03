Gloria - Il ritorno, il cast della serie tv con Sabrina Ferilli

5/8 ©Getty

Claudia Gerini è La Bella del Tufello. Nata a Roma nel 1971, a 13 anni vince il concorso Miss Teenager e viene notata da Gianni Boncompagni, che la lancia in televisione prima in Primadonna e poi in Non è la Rai. Il vero successo cinematografico arriva con Carlo Verdone, che la dirige in Viaggi di nozze (1995) e Sono pazzo di Iris Blond, e successivamente con Hollywood, grazie a La passione di Cristo di Mel Gibson e Non ti muovere di Sergio Castellitto. Nel 2017 vince il David di Donatello per Ammore e malavita dei Manetti Bros e recita nella serie Suburra.