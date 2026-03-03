Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Gloria - Il ritorno, il cast della serie tv con Sabrina Ferilli da stasera in tv

Spettacolo fotogallery
8 foto
Instagram @sabrina.ferilli.ufficiale

Debutta su Rai 1, martedì 3 marzo, il tv movie diretto da Giulio Manfredonia. "Se la prima stagione era una analisi quasi feroce del nostro tempo così fortemente segnato dal peso del giudizio collettivo, così mass-mediatico, il nuovo film parla invece di vicende molto più intime e private, si addentra in mondi molto più quotidiani e semplici, ma anche universali, mette la sua lente molto più a ridosso della protagonista e dei suoi cambiamenti", ha detto il regista

Spettacolo: Ultime gallery

Gloria - Il ritorno, il cast della serie tv con Sabrina Ferilli

Spettacolo

Debutta su Rai 1, martedì 3 marzo, il tv movie diretto da Giulio Manfredonia. "Se la prima...

8 foto

Paris Fashion Week, la sfilata di Dior Autunno/Inverno 2026 2027. FOTO

Spettacolo

Jonathan Anderson si lascia trasportare dal fascino rococò di Parigi per la sua nuova collezione...

15 foto

Casper, 15 cose da sapere sul film con Christina Ricci in tv stasera

Cinema

Torna questa sera, martedì 3 marzo 2026, sul piccolo schermo (sul Canale 27) la pellicola cult...

16 foto

Sal Da Vinci, i film in cui ha recitato il vincitore di Sanremo 2026

Cinema

Riflettori accesi sulla carriera del vincitore della kermesse sanremese appena conclusasi con il...

15 foto

Milano Fashion Week 2026, il meglio dalle sfilate. FOTO

Spettacolo

Dal 24 febbraio al 2 marzo a Milano è di scena la moda Donna per l'Autunno/Inverno 2026-27, una...

15 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Trono di Spade diventa un film: Warner avvia il progetto

    Cinema

    La Warner sta sviluppando un film ambientato nell’universo di Trono di Spade. Il progetto,...

    Bridgerton 4, la showrunner chiarisce le differenze tra libro e serie

    Serie TV

    Al centro delle discussioni le discrepanze rispetto al romanzo di Julia Quinn La proposta di un...

    Achille Lauro in concerto, la scaletta del tour nei palazzetti

    Musica

    Parte il 4 marzo da Eboli il nuovo tour di Achille Lauro. Un tour che lo porterà per i palazzetti...