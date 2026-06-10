Dal 22 al 27 giugno 2026 Bagheria ospiterà la seconda edizione della kermesse che si conferma come il primo appuntamento italiano interamente dedicato al “cinema insulare”. L’iniziativa prosegue il proprio percorso di esplorazione narrativa attraverso opere ambientate o realizzate in contesti insulari, con un’attenzione particolare alla Sicilia, che accoglie e identifica il festival stesso

Arriva il Baarìa Film Festival 2026, la seconda edizione dedicata al cinema insulare che si tiene a Bagheria. Si tratta di una kermesse che mette le isole al centro del racconto cinematografico. Dal 22 al 27 giugno 2026 Bagheria ospiterà la seconda edizione del Baarìa Film Festival, manifestazione che si conferma come il primo appuntamento italiano interamente dedicato al “cinema insulare”. L’iniziativa prosegue il proprio percorso di esplorazione narrativa attraverso opere ambientate o realizzate in contesti insulari, con un’attenzione particolare alla Sicilia, che accoglie e identifica il festival stesso. Il Baarìa Film Festival si struttura come un progetto culturale che indaga le isole non soltanto come luoghi geografici, ma come spazi simbolici e narrativi. Il cinema diventa così strumento di osservazione del presente, trasformando le isole in microcosmi culturali capaci di generare nuove prospettive, racconti e possibilità di trasformazione.

Le sezioni competitive e la vocazione internazionale Il programma della manifestazione si articola in due sezioni competitive internazionali. La prima, “Maree”, è dedicata ai lungometraggi, mentre la seconda, “Approdi”, accoglie i cortometraggi. Accanto alle competizioni trovano spazio proiezioni speciali, incontri con gli autori e masterclass, pensati come momenti di approfondimento e confronto sul linguaggio cinematografico contemporaneo. Il festival si propone come luogo di intersezione tra storie e visioni provenienti da differenti contesti insulari, costruendo un dialogo tra culture e sensibilità artistiche diverse. Approfondimento Dua Lipa e Callum Turner, matrimonio anticipato a Bagheria

Bagheria, città di cultura e immaginario cinematografico Il Baarìa Film Festival si inserisce nel contesto culturale di Bagheria, città che ha dato i natali a figure centrali della cultura italiana come il regista Giuseppe Tornatore, il pittore Renato Guttuso, il fotografo Ferdinando Scianna e il poeta Ignazio Buttitta. In questo scenario, il festival diventa punto di incontro tra autori emergenti, cineasti affermati, interpreti e registi chiamati a confrontarsi con l’immaginario dell’insularità. L’iniziativa rappresenta anche un’occasione di valorizzazione del patrimonio artistico e paesaggistico siciliano, promuovendo riflessioni su ambiente, memoria e sostenibilità. La direzione artistica è affidata a Vanessa Tonnini e Andrea Di Quarto, fondatore e ideatore del progetto. La manifestazione è prodotta dall’Associazione Culturale Kinema con il patrocinio del Comune di Bagheria. Approfondimento Sciaranuova Festival, dieci anni di teatro tra le vigne di Planeta

Le giurie e il dialogo tra professionisti e nuove generazioni I premi del festival consistono in riproduzioni artistiche ispirate a uno dei “mostri” di Villa Palagonia, elemento simbolico del territorio bagherese. La giuria del Concorso internazionale lungometraggi è presieduta da Claudia Gerini, affiancata da Mimmo Calopresti, Dino Abbrescia e Maria Vera Ratti. Per la sezione dedicata ai cortometraggi, la giuria è composta da Susy Laude, dal professor Francesco Lo Piparo, dall’attore bagherese Orio Scaduto e da Francesca La Mantia. Accanto alle giurie ufficiali opera anche una giuria popolare formata da studenti delle scuole superiori di Bagheria, elemento che rafforza il dialogo tra il mondo professionale del cinema e le nuove generazioni. Approfondimento Matrimonio Dua Lipa-Turner, le foto più belle della festa a Palermo

Le anteprime internazionali della sezione “Maree” Blue Heron di Sophy Romvari Tra i titoli più rilevanti della sezione competitiva figura Blue Heron, presentato al Toronto International Film Festival 2025 e vincitore del Premio per il Miglior Primo Film alla 78ª edizione del Festival di Locarno. L’opera segna l’esordio nel lungometraggio della regista canadese-ungherese Sophy Romvari. Il film, accolto favorevolmente dalla critica e sostenuto da un ampio passaparola nei festival internazionali, è un dramma semi-autobiografico ambientato alla fine degli anni Novanta sull’isola di Vancouver. La narrazione segue la famiglia ungherese-canadese attraverso lo sguardo della giovane Sasha, mentre emergono le tensioni interne legate al comportamento del fratello maggiore Jeremy e alle difficoltà della salute mentale. La regista dichiara: “Volevo rompere gli orizzonti della classica storia di formazione per parlare delle imperfezioni nella rappresentazione cinematografica della memoria.” La sinossi descrive il trasferimento della famiglia sull’isola di Vancouver e la progressiva crisi che attraversa il nucleo familiare, segnata dai comportamenti sempre più problematici di Jeremy. Kidnapping Inc. di Bruno Mourral L’altra anteprima internazionale è Kidnapping Inc., opera prima del regista haitiano Bruno Mourral, presentata al Sundance. Il film è un crime comedy thriller interamente girato ad Haiti e segue le vicende di due criminali improvvisati coinvolti in un rapimento che si trasforma in una complessa cospirazione politica. Il regista ha dichiarato che il film è un omaggio alla popolazione haitiana: “Kidnapping Inc.” è “un processo di resilienza”. Mourral aggiunge: “Quando c’è così tanta oscurità, è un modo per riuscire a intravedere un po’ di luce”. La trama ruota attorno al sequestro del figlio di un candidato alla presidenza haitiana. Doc e Zoe, due gangster improvvisati e appassionati di calcio, devono gestire la consegna dell’ostaggio al loro capo. Dopo la morte accidentale del ragazzo, la situazione precipita e si intreccia con la vicenda di Patrick e della moglie Laura, incinta di nove mesi e in fuga verso gli Stati Uniti per la nascita del figlio. La somiglianza tra Patrick e la vittima innesca un ulteriore sviluppo narrativo, sullo sfondo di una campagna elettorale infuocata e di un clásico tra Barcellona e Real Madrid, trasformando la vicenda in una trama politica complessa. Approfondimento Delia, il Sicilia Bedda Tour: "Sul palco consapevolezza di X Factor"