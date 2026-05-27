La cantante cambia i piani e sorprende tutti anticipando le nozze, inizialmente previste per settembre ma invece attese tra il 5 e il 7 giugno in Sicilia, trasformando Palermo nel centro di uno degli eventi mondani più attesi dell’anno. Dalla partecipazione di ospiti internazionali al coinvolgimento diretto di Donatella Versace per la realizzazione dell’abito da sposa, scopriamo tutto quello che bisogna sapere

Dua Lipa cambia i piani e sorprende tutti anticipando il matrimonio con Callum Turner. Le nozze, inizialmente previste per settembre, si terranno invece tra il 5 e il 7 giugno 2026 in Sicilia, trasformando Palermo nel centro di uno degli eventi mondani più attesi dell’anno. La popstar kosovaro-britannica avrebbe deciso di imprimere una svolta ai preparativi, accelerando sensibilmente i tempi e trasformando il matrimonio in un evento articolato su tre giorni di celebrazioni. Il programma, distribuito tra alcune delle più prestigiose ville storiche del territorio, hotel di lusso e ricevimenti riservati, punta a costruire una narrazione continua tra ambientazioni differenti, tutte accomunate da un’impronta fortemente scenografica e da un livello organizzativo di alto profilo. L’evento vedrà la partecipazione di ospiti internazionali provenienti dal mondo della musica e dello spettacolo, inseriti in un contesto pensato per alternare momenti pubblici e passaggi più intimi. Elemento centrale dell’impianto resta il coinvolgimento diretto di Donatella Versace, chiamata a firmare la realizzazione dell’abito da sposa e a seguire da vicino le fasi finali della preparazione. Sullo sfondo si inserisce anche la possibile presenza di Elton John in un ruolo di primo piano, indicato tra i protagonisti della festa e figura potenzialmente destinata a occupare uno spazio significativo all’interno delle celebrazioni, anche in virtù del legame artistico già consolidato con la cantante.

Il sopralluogo segreto con Donatella Versace Nei giorni scorsi Dua Lipa è arrivata a Palermo lontano dai riflettori per un rapido sopralluogo in vista del matrimonio. Con la cantante era presente anche Donatella Versace, incaricata di realizzare l’abito nuziale. Le due hanno scelto di soggiornare a Villa Igiea, l’albergo di lusso affacciato sul Mediterraneo che fungerà da centro operativo dell’intero evento. La visita, organizzata con la massima discrezione, sarebbe servita a definire gli ultimi dettagli legati alla cerimonia e soprattutto alla creazione dell’abito firmato Versace. Nonostante il riserbo, alcuni particolari sono emersi attraverso i social della stilista, che ha pubblicato immagini della popstar (che potete guardare in fondo a questo articolo, nel post condiviso dalla stilista) immersa tra i gelsomini e vestita con un miniabito Atelier Versace ricoperto di cristalli, lo stesso modello reso celebre da Kate Moss nel 1995. A corredo degli scatti, Donatella Versace ha scritto: “Che angelo che sei. Sei splendente. Ti voglio un mondo di bene”. Dua Lipa ha replicato con un semplice ma significativo: “I love you”. Secondo le indiscrezioni, nei prossimi giorni sarebbe prevista anche la prova definitiva dell’abito da sposa, ancora una volta a Villa Igiea e alla presenza della stilista. Approfondimento Il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner sarà a Palermo

Tre giorni di festa tra Palermo e Bagheria Il matrimonio tra Dua Lipa e Callum Turner si svilupperà nell’arco di tre giorni e coinvolgerà diverse location simbolo della città. Per la cerimonia più riservata e per i momenti centrali delle nozze, la coppia avrebbe scelto Villa Valguarnera, storica dimora settecentesca di Bagheria considerata una delle residenze più imponenti dell’area palermitana. Tra gli spazi destinati ai ricevimenti e agli eventi collaterali figurano anche il cortile della GAM, la Galleria d’Arte Moderna di piazza Sant’Anna, e Palazzo Gangi, celebre edificio nobiliare del centro storico utilizzato da Luchino Visconti per alcune scene de Il Gattopardo. La città si sta già organizzando per l’arrivo degli ospiti e per la gestione dell’evento. Sono previste limitazioni al traffico e transennamenti nelle aree interessate dalle celebrazioni. Villa Igiea, intanto, risulta completamente prenotata per l’intero fine settimana, comprese le suite più esclusive e due piani interamente destinati agli invitati. Approfondimento Dua Lipa conferma il fidanzamento con Callum Turner

Gli ospiti illustri e il possibile ruolo di Elton John Tra i nomi attesi alle nozze figurano alcune delle personalità più note della musica internazionale. Secondo quanto riportato da La Repubblica, Elton John potrebbe avere un ruolo particolarmente importante durante il matrimonio. Il cantante britannico, che aveva coinvolto Dua Lipa nel remix di Cold Heart, sarebbe infatti indicato come possibile testimone della coppia e potrebbe anche esibirsi durante i festeggiamenti. Nella lista degli invitati compaiono inoltre Olivia Dean, Mark Ronson e Charli XCX. Quest’ultima conosce bene la Sicilia: nel settembre scorso aveva scelto la tonnara di Scopello per il proprio matrimonio, al quale Dua Lipa aveva partecipato tra gli ospiti in prima fila. Approfondimento Dua Lipa ufficializza il fidanzato, l'attore Callum Turner

Alessandra Grillo alla guida dell’organizzazione La regia dell’intero evento è affidata ad Alessandra Grillo, tra le wedding planner più richieste del settore. La professionista è già nota per aver organizzato il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez a Noto, celebrazione che aveva attirato l’attenzione mediatica internazionale sulla Sicilia. Per le nozze di Dua Lipa e Callum Turner sarebbe stato predisposto un programma particolarmente articolato, con esperienze riservate agli invitati tra la costa e il centro storico di Palermo. Tra le attività previste ci sarebbero escursioni in yacht, cene private nei vicoli della città e visite esclusive nei luoghi simbolo del capoluogo siciliano. Approfondimento Dua Lipa e Callum Turner si sarebbero fidanzati ufficialmente

Il legame di Dua Lipa con Palermo La scelta di Palermo non sarebbe casuale. Il rapporto della cantante con la città risale all’estate precedente, quando Dua Lipa aveva trascorso una vacanza in Sicilia insieme a Callum Turner. All’epoca la relazione era già molto seria, anche se l’annuncio ufficiale del fidanzamento sarebbe arrivato soltanto nel giugno 2025 sulle pagine di British Vogue. Durante quel soggiorno la cantante era stata vista passeggiare nel centro storico, concedersi un aperitivo in via Alessandro Paternostro e visitare la chiesa di San Giuseppe dei Teatini. Al termine della vacanza aveva pubblicato sui social una frase destinata a diventare quasi simbolica: “Palermo in my heart”. Tradotta in italiano, “Palermo nel mio cuore”. Approfondimento Dua Lipa, il nuovo amore della popstar sarebbe Callum Turner