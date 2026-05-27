Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Roland Garros, i migliori outfit di sempre della tennista Naomi Osaka. FOTO

Spettacolo fotogallery
12 foto
©Getty

La campionessa giapponese ha incantato Parigi omaggiando la capitale dell'Alta Moda con un look da gara indossato sotto l'abito da sera. Non è la prima volta che la tennista usa il campo di terra rossa come una passerella. Ecco una carrellata delle sue uscite da ricordare dove si è fatta notare non solo per lo stile dei suoi completi sportivi ma anche per gli accessori e le pettinature studiate nei minimi dettagli

A cura di Vittoria Romagnuolo

Spettacolo: Ultime gallery

Pare Parecchio Parigi, il cast del film di e con Leonardo Pieraccioni

Cinema

Va in onda su Rai 1, mercoledì 27 maggio, il film del 2024 diretto da Leonardo Pieraccioni. Al...

10 foto

Roland Garros, i migliori outfit della tennista Naomi Osaka. FOTO

Spettacolo

La campionessa giapponese ha incantato Parigi omaggiando la capitale dell'Alta Moda con un look...

12 foto

Arriva Tuner - L'accordatore, ecco i 20 film che raccontano la musica

Cinema

Il 28 maggio esce nelle sale “Tuner – L’accordatore”, con Leo Woodall e Dustin Hoffman. Questo...

21 foto
I 15 film sulla musica da vedere

Unghie estate 2026, 15 tendenze da provare adesso

Spettacolo

Sta per iniziare una stagione audace, dove il minimalismo non troverà spazio, nella quale ogni...

15 foto

American Music Awards 2026, i vincitori: dai BTS a Sabrina Carpenter

Musica

Queen Latifah ha condotto gli American Music Awards 2026. I BTS hanno trionfato nelle categorie...

16 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Oreo, in arrivo i biscotti dei BTS

    Spettacolo

    I BTS, reduci dalla vittoria di ben tre statuette alla 52esima edizione degli American Music...

    Angelina Mango, il video con il nuovo taglio di capelli diventa virale

    Spettacolo

    Dopo aver annunciato una nuova fase del proprio percorso artistico e in attesa del tour estivo il...

    Morto Howard Storm, regista di Mork & Mindy. Aveva 94 anni

    Serie TV

    Il regista televisivo statunitense e ex comico stand‑up, è morto a 94 anni per cause naturali...