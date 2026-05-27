Roland Garros, i migliori outfit della tennista Naomi Osaka. FOTO

Roland Garros, i migliori outfit di sempre della tennista Naomi Osaka. FOTO
La campionessa giapponese ha incantato Parigi omaggiando la capitale dell'Alta Moda con un look da gara indossato sotto l'abito da sera. Non è la prima volta che la tennista usa il campo di terra rossa come una passerella. Ecco una carrellata delle sue uscite da ricordare dove si è fatta notare non solo per lo stile dei suoi completi sportivi ma anche per gli accessori e le pettinature studiate nei minimi dettagli
A cura di Vittoria Romagnuolo