Roland Garros, i migliori outfit della tennista Naomi Osaka. FOTO

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Nel 2025 è esplosa la Labubu-mania e Naomi Osaka ne appende uno preziosissimo, tutto cristalli e con la rachetta tra le mani, al borsone. Siamo sempre agli US Open 2025 e l'outfit, questa volta, è davvero incredibile: rosso corallo, con la giacca sportiva tempestata di cristalli tono su tono. I cristalli sono anche sulle cuffie e sulle rose che adornano i capelli, raccolti e intrecciati. Alla stampa rivelerà che il Labubu ha un nome: si chiama Billie Jean Bling, in onore della leggenda del tennis statunitense Billie Jean King.

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