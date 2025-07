Wimbledon 2025, i voti ai look dei vip sugli spalti. FOTO

L'iconico Torneo londinese ha regalato agli appassionati di stile numerosi momenti di moda da ricordare. Incredibile la parata di look eleganti sulle tribune, una sfida combattuta a colpi di capi tagliati su misura, abiti leggeri e cappelli con la falda. Come sempre, le partite sono state l'occasione per un'uscita con i propri partner. Ovazioni per la principessa del Galles, che è scesa in campo nel secondo weekend, per le premiazioni, favolosa come sempre



A cura di Vittoria Romagnuolo