Luca Dirisio è tornato con il nuovo singolo È tutto fragile

A circa sei anni di distanza dall’uscita dell’ultimo album Bouganville, Luca Dirisio ha alzato il sipario sulla sua nuova era discografica. Il cantautore ha appena lanciato il brano È tutto fragile. Pubblicato anche il videoclip ufficiale della canzone.

luca dirisio lancia il nuovo singolo è tutto fragile

Luca Dirisio ha pubblicato È tutto fragile, primo brano del nuovo percorso artistico. Parallelamente, il cantautore ha distribuito il videoclip ufficiale sul suo canale YouTube. Alla regia Federico Galli. Intervistato da Fanpage, Luca Dirisio ha parlato di questa nuova era: "Vorrei uscire con più singoli, tirarli fuori con calma, senza pressioni. Ho lavorato sodo per un anno e mezzo e ho prodotto tanto materiale. Ho atteso il momento giusto, pensavo che questo fosse il migliore”.

Successivamente, il cantautore ha dichiarato: “La musica è uno degli elementi artistici che ha più bisogno di evoluzione. Il mondo cambia e cambia anche la musica. Non dobbiamo mai stravolgere noi stessi, ma è giusto attingere dal presente e dalle nuove generazioni. Mi auguro di esserci riuscito”.