Luca Dirisio è tornato con il nuovo singolo È tutto fragile

Tra i brani più amati del cantautore ricordiamo La ricetta del campione, Usami, Sparirò, Il mio amico vende il tè e Calma e sangue freddo, quest’ultimo certificato disco d’oro
A circa sei anni di distanza dall’uscita dell’ultimo album Bouganville, Luca Dirisio ha alzato il sipario sulla sua nuova era discografica. Il cantautore ha appena lanciato il brano È tutto fragile. Pubblicato anche il videoclip ufficiale della canzone.
Luca Dirisio ha pubblicato È tutto fragile, primo brano del nuovo percorso artistico. Parallelamente, il cantautore ha distribuito il videoclip ufficiale sul suo canale YouTube. Alla regia Federico Galli. Intervistato da Fanpage, Luca Dirisio ha parlato di questa nuova era: "Vorrei uscire con più singoli, tirarli fuori con calma, senza pressioni. Ho lavorato sodo per un anno e mezzo e ho prodotto tanto materiale. Ho atteso il momento giusto, pensavo che questo fosse il migliore”.
Successivamente, il cantautore ha dichiarato: “La musica è uno degli elementi artistici che ha più bisogno di evoluzione. Il mondo cambia e cambia anche la musica. Non dobbiamo mai stravolgere noi stessi, ma è giusto attingere dal presente e dalle nuove generazioni. Mi auguro di esserci riuscito”.
Nel 2004 Luca Dirisio si è fatto conoscere con il tormentone estivo Calma e sangue freddo, certificato disco d’oro e arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI dei brani più venduti in Italia. Nel novembre dello stesso anno il cantautore ha lanciato l’album omonimo contenente anche le canzoni Il mio amico vene il tè e Usami.
Nel febbraio di due anni dopo l’artista ha presentato la canzone Sparirò in gara alla 56esima edizione del Festival di Sanremo. Successivamente, il cantautore ha pubblicato il suo secondo album La vita è strana contenente i brani La ricetta del campione, L’isola degli sfigati e Se provi a volare. Tra le sue canzoni più note troviamo anche Dentro un’altra estate e Mentre te ne vai. Inoltre, nel 2011 Luca Dirisio ha partecipato come concorrente all’ottava edizione del reality-show L’isola dei famosi con la conduzione di Simona Ventura (FOTO).
