Globo d’Oro 2026, premio alla carriera a Gabriele Salvatores Uno dei riconoscimenti più longevi e autorevoli del cinema italiano torna ad accendere i riflettori sull’eccellenza nazionale. Il Globo d’Oro, storico premio organizzato dall’Associazione della Stampa Estera in Italia, annuncia infatti che il Premio alla Carriera della 66ª edizione sarà assegnato a Gabriele Salvatores, regista premio Oscar e figura centrale del cinema italiano contemporaneo. La statuetta verrà consegnata il 1° luglio 2026 a Roma, durante la cerimonia ufficiale che si terrà nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, una delle sedi istituzionali più suggestive della Capitale. Una scelta simbolica che rafforza il legame tra il premio, la città di Roma e la storia culturale del cinema italiano.

Un riconoscimento alla carriera di un regista premio Oscar Ad assegnare il premio è stato il Comitato Cinema della Stampa Estera in Italia, formato da giornalisti provenienti da numerosi paesi del mondo. Il riconoscimento vuole celebrare il percorso artistico di Salvatores, capace negli anni di coniugare ricerca, innovazione narrativa e una forte vocazione internazionale. Il regista milanese è infatti una delle figure più riconoscibili del cinema italiano degli ultimi decenni. Con il suo stile ha attraversato generi e linguaggi diversi, costruendo film capaci di parlare a pubblici differenti e di dialogare con la scena cinematografica globale. La consacrazione internazionale arrivò nel 1992, quando Mediterraneo vinse il Premio Oscar come miglior film straniero, portando il cinema italiano al centro dell'attenzione mondiale. Da allora la filmografia di Salvatores ha continuato a muoversi tra racconto generazionale, avventura, fantascienza e sperimentazione visiva.

Le motivazioni del premio A spiegare le ragioni della scelta sono le co-responsabili del Globo d'Oro, Francesca Biliotti, corrispondente di San Marino RTV, e Constanze Templin, giornalista e TV producer tedesca. «Con il Premio alla Carriera al maestro Gabriele Salvatores celebriamo un regista che ha saputo raccontare l'Italia con profondità, visione e respiro internazionale, capace di attraversare generi e generazioni mantenendo uno sguardo sempre riconoscibile e autentico». Le due responsabili sottolineano anche il valore simbolico della manifestazione nel contesto culturale italiano. «Questa 66ª edizione vuole confermare e rafforzare il legame non solo con la storia della città di Roma che ci ospita, ma con il suo patrimonio creativo e produttivo che rende il cinema italiano riconoscibile nel mondo. Parliamo di artigiani, maestranze e professionisti che rappresentano un vanto del Made in Italy».