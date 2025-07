2/15 ©Webphoto

Marrakech Express, insieme a Mediterraneo, Turné e Puerto Escondido, forma la cosiddetta tetralogia della fuga di Gabriele Salvatores. In tutte queste quattro pellicole domina il tema della fuga dalla realtà. In Marrakech Express i protagonisti sono quattro amici che decidono di andare in Marocco per salvare un altro amico ed ex compagno di università

Diego Abatantuono, le frasi più famose dei suoi film