Sergio Rubini compie 65 anni, i suoi personaggi più famosi. FOTO

"Fu un'esperienza terribile", ha confessato in seguito l'attore ricordando i momenti in cui girò La passione di Cristo. "Ho avuto problemi seri con Mel Gibson, tant'è che quando lo hanno arrestato (per aver picchiato la moglie, ndr) ho stappato una bottiglia di champagne. Era un set particolare. A Matera, dove giravamo, tutti avevano le visioni, gente che si è convertita. Era pieno di preti ovunque e si facevano tre messe al giorno: in latino, in inglese e in materano. Jim Caviezel girava per le strade con il trucco di scena addosso e benediceva i bambini"