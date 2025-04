2/7 ©Getty

Il clima primaverile della Capitale ha favorito la scelta da parte della Regina Camilla di un dress di Fiona Clare Couture, brand londinese che rientra tra i suoi preferiti in assoluto. Si tratta di un look già indossato in precendenza. La moglie di Re Carlo è abituata al ricliclo, una pratica sostenibile che è in linea con le posizioni espresse da sempre da Re Carlo in fatto di ecologia