Re Carlo e Camilla in Italia, oggi visita a Ravenna e a tomba di Dante

Oggi ultima tappa del viaggio in Italia dei sovrani britannici. Carlo e Camilla a sorpresa sono stati anche da Papa Francesco. La visita, già in agenda ma annullata per le condizioni di salute del pontefice, è stata di carattere privato. È la prima udienza privata di Bergoglio dal ritorno in Vaticano dal Gemelli. Nella serata di ieri cena di gala al Quirinale.