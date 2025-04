Omicidio-suicidio Lamon, ragazzo ucciso da padre per proteggere madre

La Procura della repubblica di Belluno, al lavoro per ricostruire i dettagli della vicenda, ha predisposto lo svolgimento delle autopsie sulle due vittime. Su disposizione del sindaco Loris Maccagnan sarà lutto cittadino in occasione dei funerali

Avrebbe tentato di difendere la madre, Riccardo Gaio, 17 anni, ucciso dal padre con varie coltellate nel pomeriggio di martedì scorso a Oltra, frazione del comune di Lamon (Belluno). L’epilogo della lite familiare avrebbe poi portato al suicidio dell’uomo, Vladislav Gaio, di 49 anni, che si è sparato con un’arma da fuoco. La Procura della repubblica di Belluno, al lavoro per ricostruire i dettagli della vicenda, ha incaricato l'anatomopatologo Antonello Cirnelli per lo svolgimento delle autopsie sulle due vittime. Su disposizione del sindaco Loris Maccagnan in occasione dei funerali sarà lutto cittadino.