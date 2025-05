Omicidio Milano, verifiche su De Maria. Si indaga sulla premeditazione

Le indagini proseguono mentre irrompe la polemica politica sul "caso" del detenuto De Maria, condannato con fine pena nel 2030 per l'omicidio di una ragazza tunisina a Castel Volturno nel 2016. A dar fuoco alle polveri il suo avvocato, Daniele Tropea: "Meritava il permesso di lavorare fuori visto l'ottimo percorso che aveva fatto all'interno del carcere. La sua posizione era stata valutata dall'area educativa del carcere di Bollate e dal magistrato di Sorveglianza di Milano. Non mi sarei mai aspettato nulla di quanto accaduto e nemmeno che De Maria potesse trasgredire le regole. Il mese prossimo avevo in programma di chiedere la semilibertà per il mio assistito”.

Il collega di De Maria ferito, l'egiziano Hani Nasr, che ha ricevuto cinque coltellate ma è ora fuori pericolo, ha spiegato che aveva consigliato Chamila di lasciar perdere De Maria, visti i suoi precedenti. E ha negato di aver a sua volta una relazione con la donna. Nella ricostruzione fatta dal pm Francesco De Tomasi, De Maria avrebbe pianificato di uccidere prima Chamila, poi il collega Nasr. I video riprendono il detenuto venerdì al parco Nord passeggiare con la vittima e, due ore dopo, alcuni frame lo riprendono da solo mentre scende nella metro alla fermata di Bignami con il telefono della donna uccisa. Ricomparirà sabato davanti all'hotel Berna per aggredire Nasri. Il giorno dopo l'atto finale con il suicidio. Il pm ha disposto le autopsie per accertare se l'uomo avesse assunto sostanze stupefacenti.

Si muove il ministero della Giustizia

"È difficile spiegare alla gente perché fosse fuori", ammette il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "Non spetta al Dap concedere il permesso di lavorare all'esterno e dunque sulla vicenda l'amministrazione penitenziaria non c'entra nulla - replica il sottosgretario alla Giustizia Andrea Delmastro - è la magistratura ad aver fatto una scelta e credo che bisogna dunque chiedere a quest'ultima. È evidente che si debba far luce su cosa è successo". E non è escluso che il ministro Carlo Nordio, che sta vagliando tutti gli elementi della vicenda a disposizione finora, possa disporre un’ispezione.

Il caso De Maria

A chiedere un'ispezione al Guardasigilli è il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri. "È incredibile - osserva - che una persona responsabile di un femminicidio abbia potuto fruire di permessi utilizzando i quali ha commesso altri gravissimi delitti e si è suicidato con modalità che avrebbero potuto causare ulteriori tragedie. Le valutazioni della magistratura sono state evidentemente sbagliate ed è necessario individuare le colpe e sanzionare chi ha commesso un errore così grave". Nel caso di De Maria, la pena di 14 anni e 3 mesi ottenuta in abbreviato era diventata definitiva nel 2021 e in primo grado erano cadute le aggravanti della premeditazione e motivi abietti; il lavoro esterno può essere concesso quando si è scontato un terzo della pena o sono passati cinque anni di detenzione. L'uomo era in carcere dal 2018.