Pirateria, Lega Serie A e Liga: giusta la multa a Cloudflare

Sanzione da oltre 14 milioni di euro inflitta da Agcom per il mancato rispetto delle regole a tutela del diritto d’autore online. La Lega di calcio di serie A definisce pienamente giustificato il provvedimento, così come la Liga spagnola, che ricorda come la pirateria non sia un crimine senza vittime
Sono molte le reazioni alla multa da oltre 14 milioni di euro inflitta alla società Cloudflare da Agcom, per il mancato rispetto delle regole a tutela del diritto d’autore online. Secondo l’Autorità, la società statunitense avrebbe ignorato in modo sistematico le richieste di intervento per limitare l’accesso a contenuti pirata che continuavano a essere diffusi attraverso le sue infrastrutture tecnologiche. E mentre Cloudflare preannuncia battaglia in sede legale e non solo, la Lega di calcio di serie A definisce pienamente giustificata la sanzione, spiegando che non si tratta di censura, bensì di legittima e necessaria tutela del diritto d'autore, sia per gli eventi sportivi in diretta che per i contenuti cinematografici e televisivi. Sulla stessa linea la Liga spagnola, che ricorda come la pirateria non sia un crimine senza vittime. Nel settore sportivo, minaccia la sostenibilità dei club, migliaia di posti di lavoro e il reinvestimento nel calcio di base e giovanile. Plaude alla multa anche il presidente della Commissione Cultura della Camera Federico Mollicone, che rivendica l’efficacia della normativa italiana nel ribadire che i fornitori di servizi devono essere responsabili e collaborativi nella difesa del diritto d'autore.