Nonostante la crescita degli istituti tecnici e professionali, gli studenti italiani continuano a privilegiare i licei, con particolare interesse verso le scienze umane e i percorsi economico-sociali. Il nuovo modello 4+2 registra un aumento significativo, confermando la direzione di riforma volta a coniugare formazione e sbocchi occupazionali ascolta articolo

Il panorama delle iscrizioni alle scuole superiori italiane conferma una prevalenza dei percorsi liceali. Nel 2026, oltre la metà degli studenti (55,88%) ha scelto un liceo, mentre gli istituti tecnici scendono al 30,84% e i professionali risalgono lievemente al 13,28%. Una conferma delle tendenze degli ultimi anni, che vedono i licei consolidare la loro attrattiva, nonostante la crescita dei percorsi professionalizzanti e la crisi di alcuni indirizzi tradizionali.

Licei in ascesa e percorsi in declino All’interno dei licei, le scelte degli studenti delineano tendenze contrastanti. Il classico continua a perdere terreno, attestandosi al 5,20%, e l’artistico resta marginale (3,95%). Lo scientifico tradizionale cala leggermente (13,16%), mentre l’opzione scientifico-scienze applicate raggiunge il 9,75%. Crescono invece le scienze umane (7,98%) e l’economico-sociale (4,55%), confermando l’interesse verso percorsi che integrano formazione teorica e competenze pratiche. Il nuovo liceo del Made in Italy registra invece una quota minima dello 0,14%. Potrebbe interessarti Scuola, al via le Prove Invalsi 2026. Date, calendario e materie

Geografia delle preferenze Le scelte variano significativamente sul territorio. Al Centro e al Sud i licei dominano: nel Lazio quasi sette studenti su dieci li preferiscono, con il classico all’8,6%. Al Nord prevale l’istruzione tecnico-professionale: in Veneto e Emilia-Romagna i licei raccolgono rispettivamente il 44% e il 46% delle preferenze, mentre in Lombardia la quota rimane sotto il 50%, con il liceo classico al 3,2%. Negli ultimi dieci anni il classico ha perso oltre il 15% degli iscritti e lo scientifico tradizionale con il latino ha registrato un calo di quasi due punti e mezzo. Al contrario, i licei delle scienze umane e, in particolare, l'opzione economico-sociale continuano a crescere, consolidando una direzione educativa più orientata a diritto, economia e competenze sociali applicabili.