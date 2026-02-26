Introduzione

È di oltre 3 miliardi di euro la cifra che definisce il perimetro finanziario del rinnovo contrattuale della Scuola per il 2025-2027, il più grande del pubblico impiego per numero di lavoratori coinvolti. L’atto di indirizzo firmato dai ministri Paolo Zangrillo e Giuseppe Valditara ha sbloccato le risorse per oltre 1,3 milioni di dipendenti tra docenti, personale Ata, dipendenti di enti di ricerca e Università. E c’è attesa per il tavolo negoziale con i sindacati convocato per l’11 marzo. Ecco tutte le novità.