Caro carburanti, ecco cosa prevede il decreto legge: le misure

Introduzione

Il 18 marzo il governo di Giorgia Meloni, in un Cdm durato circa mezz’ora, ha dato il via libera a un decreto legge contro il caro carburanti legato alla crisi in Medio Oriente e alla guerra all’Iran. È "un pacchetto di misure che ha un obiettivo chiaro nell'immediato: fermare la possibile impennata dei prezzi legata alla crisi”, ha spiegato la premier. “Continueremo a fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per impedire che si speculi su ciò che sta accadendo e per evitare che le conseguenze della crisi possano impattare sulle famiglie e sulle imprese di questa nazione”, ha aggiunto. Il decreto legge è stato firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ecco le misure contenute nel provvedimento