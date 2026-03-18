Caro benzina e diesel, app per trovare distributori più convenienti

C'è poi Fuelio, app disponibile per Android e iOS, che presenta una grafica intuitiva. È possibile registrare il proprio veicolo e visualizzare i distributori sulla mappa con informazioni anche relative al metodo di pagamento. In questa app è disponibile anche lo storico dei rifornimenti realizzati: l’utente può inserire manualmente i dati e avere così un resoconto sui rifornimenti, i costi e i consumi.