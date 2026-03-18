Caro benzina e diesel, app per trovare distributori più convenienti

Prezzo benzina e diesel in aumento: siti e app per trovare i distributori più convenientiEconomia
Introduzione
Il prezzo dei carburanti è stato protagonista di grandi rialzi, nelle ultime settimane, a causa della guerra in Iran e delle tensioni in Medio Oriente. In Italia il valore di benzina e diesel è aumentato molto, con il gasolio che ha raggiunto la cifra massima dal marzo 2022, giorno in cui il governo Draghi intervenne con il taglio delle accise.
Ma come si può tentare di risparmiare? Una soluzione arriva dalla tecnologia e, in particolare, dalle app che aiutano a individuare i distributori più convenienti. Ecco una selezione.
Quello che devi sapere
Google Maps e Waze
Prima di tutto, va sottolineato che con l’app Google Maps, da ormai diversi anni, si possono visualizzare i distributori di carburante più vicini a noi. Basata digitare “stazioni di servizio” nel campo delle ricerche. Si possono poi aprire le schede dei singoli distributori e vedere il loro numero di telefono, gli orari di apertura e le modalità di pagamento accettate. Lo stesso si può fare con l'app Waze.
Per approfondire:
Carburanti, quanto è salito il prezzo dall’inizio della guerra in Iran?
Prezzi Benzina
C’è poi l’app Prezzi Benzina, disponibile sia su dispositivi Android che iOS. Permette di impostare diversi filtri, dal tipo di carburante con cui ci si vuole rifornire, ai distributori più vicini o più economici. I prezzi vengono aggiornati dagli utenti in tempo reale. L'app tiene conto anche dell’Osservaprezzi Carburanti che permette di avere il prezzo effettivo praticato sul territorio nazionale. Questa app però non è collegata alle mappe, quindi indica solo le caratteristiche di un determinato distributore, ma non come arrivarci. Inoltre, è disponibile anche il sito web di Prezzi Benzina.
Per approfondire:
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iFuel
Un’altra app che si può usare è iFuel: offre le stesse funzionalità di Prezzi Benzina, ma permette anche di cliccare direttamente sull’indirizzo e scegliere con quale applicazione di navigazione raggiungere il distributore.
Fuelio
C'è poi Fuelio, app disponibile per Android e iOS, che presenta una grafica intuitiva. È possibile registrare il proprio veicolo e visualizzare i distributori sulla mappa con informazioni anche relative al metodo di pagamento. In questa app è disponibile anche lo storico dei rifornimenti realizzati: l’utente può inserire manualmente i dati e avere così un resoconto sui rifornimenti, i costi e i consumi.
Le altre app
Le app, come detto, che offrono servizi di comparazione sono molte. Ci sono anche Carbu-Prezzi Carburante, o Risparmia sui prezzi benzina, solo per fare alcuni esempi. Tutte, generalmente, forniscono indicazioni sui prezzi dei distributori e consentono così di identificare il miglior prezzo. Questo tipo di app generalmente richiede di attivare la geolocalizzazione, mostrando così i prezzi in tempo reale dei distributori più vicini all'utente.
Osservaprezzi carburanti
Non è una app, ma un sito, quello di Osservaprezzi carburanti, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Permette di consultare in tempo reale i prezzi dei carburanti praticati presso gli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, come comunicati dagli esercenti.
Come previsto dalla Legge Sviluppo (articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99) è, infatti, obbligatorio per chiunque eserciti l’attività di vendita al pubblico di carburante, per autotrazione per uso civile, comunicare al ministero i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante (benzina, gasolio, gpl e metano, compreso quello proveniente da rigassificazione L-GNC e quello erogato in forma liquida GNL) per autotrazione commercializzato, ai fini della loro pubblicazione sul sito.
"Questa attività di monitoraggio e informazione al consumatore, realizzata dalla Direzione Generale consumatori e mercato, rappresenta un importante passo avanti verso uno degli obiettivi fondamentali del ministero: la valorizzazione della trasparenza nei mercati e, in particolare, nel mercato dei carburanti, come contributo necessario alla politica di tutela dei consumatori", si legge sul sito.
Come funziona
Nel sito sono presenti due sezioni:
- La sezione Ricerca Impianti che consente agli utenti di ricercare gli impianti e consultare i prezzi delle diverse tipologie di carburante, potendo anche ordinare i prezzi in maniera crescente o decrescente.
- La sezione Accedi che consente ai gestori di trasmettere i prezzi praticati e ulteriori informazioni opzionali (ad esempio orari, servizi offerti) relative all'area di servizio che, se inserite, vengono mostrate nella relativa schermata di dettaglio.
Per approfondire:
Prezzo benzina e diesel più basso in Slovenia, automobilisti in coda
Autostrade per l'Italia
Infine, anche su Autostrade per l'Italia, nella sezione "aree di servizio", si può impostare il percorso che si intende fare e, sulla mappa, appariranno tutti i distributori che si incontreranno lungo la strada, divisi per tipologia di rifornimento. E vengono anche indicati i prezzi.
Per approfondire:
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