Prezzo benzina e diesel più basso in Slovenia, automobilisti in coda

I prezzi della benzina e del diesel salgono e molti automobilisti italiani vanno a fare rifornimento all'estero. Accade al confine con la Slovenia, dove il governo ha deciso di tagliare le accise sui carburanti, consentendo di mitigare l'aumento dei prezzi.

Quanto costa il carburante in Slovenia

A partire dallo scorso 10 marzo, il prezzo della benzina è di 1,466 al litro, il diesel arriva a 1,528 al litro e il gasolio a 1,159 al litro. Il risparmio per gli italiani che varcano il confine è notevole: in Italia infatti la benzina è a circa 1,8 euro al litro, mentre per il diesel si arriva a circa 2 euro in Italia. I distributori sloveni più affollati sono quelli vicino al confine, non lontano dal comune italiano di Gorizia. Questo ha generato un aumento del flusso delle auto italiane nel paese, con un incremento anche delle file ai distributori.