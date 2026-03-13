Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Prezzo benzina e diesel più basso in Slovenia, automobilisti in coda

Cronaca
©Getty

La crescita dei prezzi dei carburanti per la guerra in Iran ha spinto diversi automobilisti italiani a varcare il confine con la Slovenia per fare rifornimento a prezzi convenienti. Qui infatti il governo ha ridotto le accise, mitigando gli aumenti

ascolta articolo

I prezzi della benzina e del diesel salgono e molti automobilisti italiani vanno a fare rifornimento all'estero. Accade al confine con la Slovenia, dove il governo ha deciso di tagliare le accise sui carburanti, consentendo di mitigare l'aumento dei prezzi. 

Quanto costa il carburante in Slovenia

A partire dallo scorso 10 marzo, il prezzo della benzina è di 1,466 al litro, il diesel arriva a 1,528 al litro e il gasolio a 1,159 al litro. Il risparmio per gli italiani che varcano il confine è notevole: in Italia infatti la benzina è a circa 1,8 euro al litro, mentre per il diesel si arriva a circa 2 euro in Italia. I distributori sloveni più affollati sono quelli vicino al confine, non lontano dal comune italiano di Gorizia. Questo ha generato un aumento del flusso delle auto italiane nel paese, con un incremento anche delle file ai distributori.

Cronaca: Ultime notizie

Neonati sepolti a Parma, Chiara Petrolini: "Non sono madre assassina"

Cronaca

Le dichiarazioni spontanee nell'aula della Corte di assise di Parma. La ragazza è imputata per...

Nave metaniera russa alla deriva nel Mediterraneo, rischio disastro

Cronaca

La Arctic Metagaz avrebbe a bordo circa 900 tonnellate di gasolio e due serbatoi di gas...

Incidente ad Aprilia, due morti: chiusa carreggiata sulla Pontina

Cronaca

L'incidente è accaduto ad Aprilia, in provincia di Latina. Da chiarire la dinamica dello scontro....

Rapine, estorsioni e violenze sessuali: 3 arresti a Roma

Cronaca

Nove gli episodi a loro carico, tutti avvenuti in poco più di un mese, tra il 2 febbraio ed il 10...

Morto Bruno Contrada, l'ex 007 negli anni della guerra alla mafia

Cronaca

Aveva 94 anni. Protagonista di una vicenda giudiziaria controversa che divise l'opinione pubblica...

Cronaca: i più letti