Incidente ad Aprilia, due morti: chiusa carreggiata sulla Pontina

L'incidente è accaduto ad Aprilia, in provincia di Latina. Da chiarire la dinamica dello scontro. La carreggiata della statale in direzione Terracina, al km 43, è temporaneamente chiusa

Due persone sono morte in un incidente avvenuto sulla Pontina, ad Aprilia, in provincia di Latina. La carreggiata della statale in direzione Terracina, al km 43, è temporaneamente chiusa. Istituita l'uscita obbligatoria al km 42,900 su via del Tufetto.

Da chiarire la dinamica dell'incidente

È momentaneamente chiusa anche la corsia di sorpasso in direzione Roma. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle forze dell'ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.