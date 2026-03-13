Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Incidente ad Aprilia, due morti: chiusa carreggiata sulla Pontina

Cronaca

L'incidente è accaduto ad Aprilia, in provincia di Latina. Da chiarire la dinamica dello scontro. La carreggiata della statale in direzione Terracina, al km 43, è temporaneamente chiusa

ascolta articolo

Due persone sono morte in un incidente avvenuto sulla Pontina, ad Aprilia, in provincia di Latina. La carreggiata della statale in direzione Terracina, al km 43, è temporaneamente chiusa. Istituita l'uscita obbligatoria al km 42,900 su via del Tufetto. 

Da chiarire la dinamica dell'incidente

È momentaneamente chiusa anche la corsia di sorpasso in direzione Roma. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle forze dell'ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.  

Cronaca: Ultime notizie

Biennale, Giuli chiede dimissioni Gregoretti per l'ok a ritorno Russia

Cronaca

Il ministro della Cultura chiede alla rappresentante del ministero nel Cda della Fondazione...

Famiglia nel bosco, martedì gli ispettori al Tribunale dell'Aquila

Cronaca

La decisione è arrivata dopo l'ordinanza del tribunale che ha disposto l'allontanamento della...

Scioperi a marzo 2026: calendario manifestazioni, date e orari

Cronaca

Anche il mese di marzo è interessato da diverse mobilitazioni, nel settore dei...

Austria, italiano muore dopo incidente in snowboard

Cronaca

L'uomo è precipitato lungo una pista rossa, riportando gravi traumi alla testa. Soccorso e...

Aggressioni a medici e infermieri, nel 2025 23mila operatori colpiti

Cronaca

I dati della Relazione annuale dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le...

Cronaca: i più letti