Famiglia nel bosco, media: "Uno dei bambini in sciopero della fame"

Secondo quanto apprende LaPresse da fonti vicine alla cosiddetta "famiglia del bosco", uno dei gemelli avrebbe detto di non voler mangiare finché non gli sarà permesso rivedere la madre. La Garante per l'infanzia e l'adolescenza alla casa famiglia: "Ci è arrivata questa novità, voglio accertare questa cosa" ascolta articolo

Dopo l’allontanamento dalla struttura protetta della madre, Catherine Birmingham, uno dei tre figli avrebbe iniziato uno sciopero della fame. Lo riporta LaPresse citando fonti vicine alla cosiddetta "famiglia del bosco", secondo cui uno dei due gemelli avrebbe detto di non voler più mangiare finché non gli sarà permesso rivedere la mamma. "Ci è arrivata adesso questa novità, del bimbo che si rifiuterebbe di mangiare, ora voglio accertare questa cosa", ha detto la Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Marina Terragni, arrivata oggi a Vasto nella casa famiglia.

La zia: "Intervenga qualcuno perché questa è follia" Già ieri, intervistata a Dentro la notizia, la zia dei bambini aveva detto che "un bambino continua a dire 'non mangerò finché non torna la mamma'. Ogni volta che parlano al telefono si ripete il trauma di essere separati dalla mamma. Non si può ripetutamente dire addio alla mamma. Poi vederla in videochiamata la sera e sentirli dire per mezz'ora: 'Ti prego mamma, ti prego, abbiamo bisogno di te'. Sentire i tuoi dire 'abbiamo bisogno di te mamma' e negargli la tua presenza". "Questa situazione non va bene - ha detto la donna - bisogna fermarla, bisogna che qualcuno intervenga perché questa è davvero follia".

Garante: "I bimbi usciranno traumatizzati da qui" "Esprimo il mio auspicio che questa storia possa risolversi velocemente, con il minor danno possibile per i minori. Vengo qui come se fossi una bambina che rappresenta l'interesse dei bambini - ha detto ancora Terragni - Immagino che vedrò la dirigente della struttura, la curatrice, l'assistente sociale, o almeno la sentirò al telefono, e spero di riuscire anche a parlare con gli psichiatri della Asl". Poi ha proseguito: "Non voglio assolutamente dare la croce agli assistenti sociali ma sicuramente esiste un problema di formazione. Si ritrovano spesso ad aver a che fare con situazioni molto delicate senza avere gli strumenti adeguati. In questo caso c'era anche un gap linguistico e culturale che potrebbero aver complicato le cose". "Quando lo Stato, rappresentato da un'assistente sociale, si avvicina a una famiglia deve adattarsi, ci dev'essere competenza per capire - ha proseguito - Se si crea tra loro una difficoltà insuperabile, magari si prova a cambiare l'assistente sociale". "Come usciranno i bimbi quando usciranno da qui? - ha concluso la Garante - Traumatizzati, ma non lo dico io, lo dicono i luminari della psichiatria di questo Paese. Nel mio mondo ideale lo Stato prende in carico l'intero nucleo, tutte le volte che è possibile, gli dà non un antagonista ma una specie di familiare, di amico, che segue la famiglia ed entra a far parte del loro ménage correggendo la rotta dove va fatto".