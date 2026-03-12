Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Roma, torture al carcere minorile Casal del Marmo: indagati 10 agenti

Cronaca

Inchiesta della Procura su pestaggi e aggressioni che sarebbero avvenuti. "Vi porto sopra e vi faccio carne macinata", una delle frasi minacciose che si leggono nella carte dell'inchiesta su presunte torture, lesioni, falsi che sarebbero avvenuti tra febbraio e novembre del 2025 dentro l'istituto penale minorile

ascolta articolo

Inchiesta della Procura di Roma su pestaggi e aggressioni che sarebbero avvenuti nel carcere minorile di Casal del Marmo. Lo riferisce Repubblica. "Vi porto sopra e vi faccio carne macinata". È una delle frasi minacciose che si leggono nella carte dell'inchiesta su presunte torture, lesioni, falsi che sarebbero avvenuti tra febbraio e novembre del 2025 dentro l'istituto penale minorile. Presunti reati commessi a vario titolo da dieci agenti, due dei quali sono indagati per tortura, cinque per lesioni e tre per falso ideologico.

Radicali: 'Faremo visita all'Istituto'

Filippo Blengino, segretario di Radicali Italiani, è interveniuto sul caso con una nota. "Lesioni, intimidazioni, minacce di evirazione e altre forme di maltrattamento. Secondo i fascicoli dei magistrati, sarebbero queste le violenze che alcuni agenti della penitenziaria avrebbero esercitato nei confronti dei detenuti del carcere minorile di Casal del Marmo, a Roma", ha detto Blengino. "Si tratta di una struttura che abbiamo già avuto modo di visitare e che presenta molteplici criticità, in alcuni casi difficilmente compatibili con i più elementari standard di dignità. Situazioni come queste non nascono mai per caso: sono figlie di una cultura che fomenta il ciclo di violenza. Per questi motivi, nei prossimi giorni torneremo a fare visita all'istituto minorile", ha concluso.

Approfondimento

"Rapirò Gianfranco Zola", storia di Fabrizio Maiello diventa un libro

Cronaca: Ultime notizie

Bologna, Hiv trasmesso alla figlia e non curato: genitori a processo

Cronaca

I genitori avrebbero nascosto a tutti la sieropositività della madre e, dopo il parto, non...

Meteo, allerta maltempo per pioggia e temporali: le regioni a rischio

Cronaca

Pressione in diminuzione, una perturbazione interessa l'Italia. La giornata sarà contrassegnata...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 marzo: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo il conflitto in Iran. La premier...

16 foto

Venezia, azienda licenzia tutti i suoi dipendenti: "Sostituiti da IA"

Cronaca

L'azienda nordamericana ha una sede a Porto Margherita nel veneziano e ha comunicato la decisione...

Montagna, su Alpi e Appennini 273 impianti sciistici dismessi: le zone

Cronaca

Su Alpi e Appennini salgono a 273 gli impianti sciistici dismessi e a 247 gli “edifici sospesi”...

Cronaca: i più letti