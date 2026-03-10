Marco Cattaneo racconta il sogno, la caduta e la rinascita di Fabrizio Maiello: da promessa del calcio a criminale dopo un grave infortunio che ne interrompe la carriera. Rapine, arresti e il piano per rapire il calciatore del Parma ascolta articolo

“Senza pallone non ero niente”. Forse conviene partire da qui. Negli anni Settanta sui campi da calcio dell’hinterland milanese c’è un ragazzino che tutti conoscono. O di cui tutti, perlomeno, parlano. Si chiama Fabrizio Maiello. Ha talento, fantasia e soprattutto fame. Di gol, di vittorie. Di farcela. Nella sua vita non è contemplato un piano B, esiste solo il piano A: diventare un calciatore professionista. Ma un giorno quel piano va in frantumi insieme al suo ginocchio. E da quel momento per lui inizia un’altra vita, quella che ha ricostruito (e ci ha restituito) il bravo Marco Cattaneo. Dopo il successo del podcast “Il Maradona delle carceri”, è in libreria da pochi giorni “Rapirò Gianfranco Zola”, edito da DeAgostini.

Dal calcio alla criminalità È un memoir che unisce la tensione del true crime al racconto sportivo e a una vicenda umana di caduta e riscatto. Abbandonato il sogno di diventare calciatore, per Maiello inizia infatti una lunga discesa nel mondo della criminalità: rapine, arresti, periodi trascorsi negli ospedali psichiatrici giudiziari. Il punto più estremo di quella parabola è il piano, per fortuna mai realizzato, per rapire l’allora stella del Parma Gianfranco Zola.

Ascesa, caduta e ritorno Quando tutto sembra perduto, però, è ancora una volta il calcio a salvarlo. Oggi Maiello entra nelle scuole per raccontare ai ragazzi la sua storia e quello che ha vissuto sulla propria pelle: il crimine, il fallimento, il manicomio. Ma anche il coraggio di cambiare. Una storia che ricorda quanto sottile possa essere il confine tra il successo e la caduta. E quanto sia difficile, ma non impossibile, trovare una strada di ritorno.