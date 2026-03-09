Nel cuore dell’Emilia-Romagna, terra in cui convivono la Motor Valley e la Sport Valley, la collezione di abbigliamento integra la linea Replica Macron e riprende i capi indossati da Squadra Corse sui circuiti di tutto il mondo, offrendo agli amanti del brand la possibilità di vivere qualità e identità del prodotto ascolta articolo

La collaborazione tra Macron e Automobili Lamborghini continua a evolversi: le due eccellenze italiane presentano la nuova collezione per la stagione 2026 di Lamborghini Squadra Corse. La partnership tra Macron e Automobili Lamborghini, iniziata poco più di un anno fa, nasce dalla condivisione di valori e di una visione comune basata su innovazione, performance e attenzione al dettaglio. Due realtà che operano in ambiti differenti ma accomunate dalla stessa ambizione di superare costantemente i propri limiti e ridefinire gli standard di riferimento nei rispettivi settori.

Lamborghini Squadra Corse 2026 La nuova collezione nasce dal dialogo tra tecnologia, stile e cultura sportiva, in un punto di incontro naturale tra i due brand, il mondo delle competizioni. Lamborghini Squadra Corse incarna lo spirito racing della Casa di Sant’Agata Bolognese, mentre Macron porta in questo contesto la propria esperienza nello sviluppo di abbigliamento tecnico e sportivo, costruita in oltre vent’anni di presenza sui più importanti palcoscenici dello sport internazionale. Il risultato è una collezione che interpreta lo spirito delle corse e lo traduce in una proposta capace di riflettere la stessa ricerca di eccellenza che guida lo sviluppo delle vetture Lamborghini e delle collezioni firmate Macron.

La linea Replica Macron x Automobili Lamborghini La collezione di abbigliamento sviluppata per Lamborghini Squadra Corse integra la linea Replica Macron x Automobili Lamborghini, pensata per la community globale del brand e gli appassionati del motorsport. La linea Replica riprende i capi indossati da Squadra Corse sui circuiti di tutto il mondo, offrendo a tutti gli amanti del brand la possibilità di viverne ogni giorno stile, qualità e identità. Nel cuore dell’Emilia-Romagna, terra in cui convivono la Motor Valley e la Sport Valley, Automobili Lamborghini e Macron rappresentano due esempi di come innovazione, cultura industriale e visione internazionale possano trasformare l’eccellenza italiana in un simbolo. La nuova collezione Lamborghini Squadra Corse 2026 e la linea Replica Macron x Automobili Lamborghini sono disponibili sul sito macron.com nella sezione dedicata alla Casa di Sant’Agata Bolognese, e sul sito lamborghinistore.com.