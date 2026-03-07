Animal Crossing: videogioco di Nintendo a Gardaland SEA LIFE Aquarium

Animal Crossing: New Horizons, il simulatore di vita conosciuto a livello globale arriva – nel mondo reale - per la prima volta a Gardaland SEA LIFE Aquarium inaugurando la stagione 2026, dal 28 marzo. Pubblicato originariamente su Nintendo Switch nel 2020 e ora disponibile su Nintendo Switch 2 con Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition, Animal Crossing: New Horizons ha conquistato oltre 49 milioni di giocatori dal 2020, mentre il mondo viveva il distanziamento sociale. La collaborazione nasce dall’incontro tra l’universo di Gardaland SEA LIFE Aquarium, che ospita e si prende cura di oltre 5 mila creature marine appartenenti a più di 100 specie, e l’atmosfera rilassante, creativa e accogliente di Animal Crossing.

Da questa fusione prenderanno forma le SEA LIFE Islands: isole tematiche che guideranno i visitatori in un viaggio tra ambienti acquatici, biodiversità e narrazione. A guidare l’esperienza sarà Blatero, il curatore del museo di Animal Crossing, che assumerà il ruolo di guida narrativa all’interno dell’Acquario. Attraverso i suoi racconti, la visita si trasforma in un percorso educativo coinvolgente che unisce intrattenimento, approfondimento scientifico e sensibilizzazione ambientale, creando un ponte tra mondo digitale e reale.

L'incontro con i personaggi della serie

Il percorso includerà attività interattive e una caccia ai timbri dedicata ad alcuni dei personaggi del videogioco, con un timbro da collezione esclusivo disponibile al termine della visita. I partecipanti esploreranno le 40 vasche tematiche di Gardaland SEA LIFE Aquarium, dagli ambienti di acqua dolce di fiumi e del Lago di Garda fino ai mari e agli oceani più profondi, vivendo un’esperienza di edutainment unica. In giorni selezionati della settimana, l’esperienza culminerà con l’incontro con uno dei personaggi della serie – Tom Nook – rendendo la visita ancora più memorabile e confermando l’impegno di Gardaland SEA LIFE Aquarium nell’offrire esperienze immersive, educative e innovative. Al termine della visita, gli ospiti potranno inoltre scoprire e acquistare merchandising Animal Crossing. Gardaland SEA LIFE Aquarium è aperto ogni fine settimana con prezzi scontati fino al 22 marzo 2026. A partire dal 28 marzo sarà aperto tutti i giorni.