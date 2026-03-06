Pokémon, ecco la nuova espansione Megaevoluzione - Equilibrio Perfetto

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Pokémon, in arrivo la nuova espansione Megaevoluzione - Equilibrio Perfetto

Lifestyle

Sarà disponibile a partire dal 27 marzo, ma su Sky TG24 possiamo svelarvi in anteprima e in esclusiva la prima immagine di Mega Zygarde-ex, una carta Rara Illustrazione Speciale che per la prima volta appare nel GCC Pokémon

ascolta articolo

Attesa quasi conclusa per gli appassionati del gioco di carte colezionabili Pokémon, che a breve potranno contare sulla nuova espansione Megaevoluzione - Equilibrio Perfetto. Sarà disponibile a partire dal prossimo 27 marzo, presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo, e introdurrà i nuovi Pokémon Megaevoluzione originariamente scoperti nel videogioco Leggende Pokémon: Z-A. Si tratta di un'espansione particolarmente importante, perché è la prima della serie Megaevoluzione ambientata a Luminopoli, vale a dire il luogo dove si svolge la storia del videogioco . In Megaevoluzione - Equilibrio Perfetto i giocatori potranno scoprire quattro potenti Pokémon-ex Megaevoluzione che appariranno per la prima volta: Mega Zygarde-ex, Mega Starmie-ex, Mega Clefable-ex e Mega Skarmory-ex. Su Sky TG24 siamo in grado di svelarvi in anteprima e in esclusiva la prima immagine di Mega Zygarde-ex, una carta Rara Illustrazione Speciale e che per la prima volta appare nel GCC Pokémon.

Pokemon

Possibilità di partecipare ai tornei prerelease prima del 14 marzo

I Pokémon-ex Megaevoluzione vantano tanti PS e attacchi capaci di infliggere un'ampia quantità di danni, ma se messi ko concedono tre carte premio all'avversario. Tra le carte degne di nota di questa espansione troviamo quattro Pokémon-ex Megaevoluzione, nove Pokémon-e, 11 carte rare illustrazione di Pokémon, 18 Pokémon e carte Allenatore in versione ultrarara e sei Pokémon e carte Aiuto in versione rara illustrazione speciale. Le carte dell’espansione Megaevoluzione - Equilibrio Perfetto saranno disponibili in buste di espansione, set Allenatore Fuoriclasse e varie collezioni presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo. Gli appassionati avranno anche l’opportunità di giocare con l’espansione Megaevoluzione - Equilibrio Perfetto prima della pubblicazione ufficiale, partecipando a uno dei tanti tornei prerelease che si svolgeranno nell’ambito del programma Play! Pokémon a partire dal 14 marzo presso i negozi indipendenti che aderiscono all’iniziativa.

Leggi anche

I Pokémon compiono 30 anni ma non sono mai invecchiati: ecco perché
FOTOGALLERY

1/9
Lifestyle

Lego Pokemon, svelati i nuovi set: prezzi e quando arrivano in Italia

Lego ha svelato i suoi primissimi set Pokémon con molti amati mostri dei giochi originali. C’è l’Eevee autonomo, il diorama di Pikachu e della Poké Ball e l’impressionante set da esposizione di Venusaur, Charizard e Blastoise. Una collezione di scatole che debutterà su tutti i mercati internazionali dal prossimo 27 febbraio

Vai alla Fotogallery

Lifestyle: Ultime notizie

Pokémon, ecco la nuova espansione Megaevoluzione - Equilibrio Perfetto

Lifestyle

Sarà disponibile a partire dal 27 marzo, ma su Sky TG24 possiamo svelarvi in anteprima e in...

Viaggi per bambini, 5 motivi per scegliere Lisbona meta primaverile

Lifestyle

Scegliere Lisbona per una vacanza in famiglia significa immergersi in un'esperienza ricca di...

5 foto

Mercanteinfiera 2026 a Parma: date e programma

Lifestyle

Dal 7 al 15 marzo a Fiere di Parma, la manifestazione internazionale dedicata al mondo...

Oroscopo del 6 marzo, scopri cosa ti riservano gli astri

Lifestyle

Al via c'è una nuova giornata da affrontare con successo: sarà davvero positiva? Lavoro, amore e...

Giornata internazionale Amatriciana: perché si celebra il 6 marzo

Lifestyle

Deve il suo nome ad una cittadina in provincia di Rieti ed è preparata con tre ingredienti...

Lifestyle: I più letti