Pokémon, ecco la nuova espansione Megaevoluzione - Equilibrio Perfetto

Sarà disponibile a partire dal 27 marzo, ma su Sky TG24 possiamo svelarvi in anteprima e in esclusiva la prima immagine di Mega Zygarde-ex, una carta Rara Illustrazione Speciale che per la prima volta appare nel GCC Pokémon
Attesa quasi conclusa per gli appassionati del gioco di carte colezionabili Pokémon, che a breve potranno contare sulla nuova espansione Megaevoluzione - Equilibrio Perfetto. Sarà disponibile a partire dal prossimo 27 marzo, presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo, e introdurrà i nuovi Pokémon Megaevoluzione originariamente scoperti nel videogioco Leggende Pokémon: Z-A. Si tratta di un'espansione particolarmente importante, perché è la prima della serie Megaevoluzione ambientata a Luminopoli, vale a dire il luogo dove si svolge la storia del videogioco . In Megaevoluzione - Equilibrio Perfetto i giocatori potranno scoprire quattro potenti Pokémon-ex Megaevoluzione che appariranno per la prima volta: Mega Zygarde-ex, Mega Starmie-ex, Mega Clefable-ex e Mega Skarmory-ex. Su Sky TG24 siamo in grado di svelarvi in anteprima e in esclusiva la prima immagine di Mega Zygarde-ex, una carta Rara Illustrazione Speciale e che per la prima volta appare nel GCC Pokémon.
Possibilità di partecipare ai tornei prerelease prima del 14 marzo
I Pokémon-ex Megaevoluzione vantano tanti PS e attacchi capaci di infliggere un'ampia quantità di danni, ma se messi ko concedono tre carte premio all'avversario. Tra le carte degne di nota di questa espansione troviamo quattro Pokémon-ex Megaevoluzione, nove Pokémon-e, 11 carte rare illustrazione di Pokémon, 18 Pokémon e carte Allenatore in versione ultrarara e sei Pokémon e carte Aiuto in versione rara illustrazione speciale. Le carte dell’espansione Megaevoluzione - Equilibrio Perfetto saranno disponibili in buste di espansione, set Allenatore Fuoriclasse e varie collezioni presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo. Gli appassionati avranno anche l’opportunità di giocare con l’espansione Megaevoluzione - Equilibrio Perfetto prima della pubblicazione ufficiale, partecipando a uno dei tanti tornei prerelease che si svolgeranno nell’ambito del programma Play! Pokémon a partire dal 14 marzo presso i negozi indipendenti che aderiscono all’iniziativa.
Leggi anche
I Pokémon compiono 30 anni ma non sono mai invecchiati: ecco perché
Lego Pokemon, svelati i nuovi set: prezzi e quando arrivano in Italia
Lego ha svelato i suoi primissimi set Pokémon con molti amati mostri dei giochi originali. C’è l’Eevee autonomo, il diorama di Pikachu e della Poké Ball e l’impressionante set da esposizione di Venusaur, Charizard e Blastoise. Una collezione di scatole che debutterà su tutti i mercati internazionali dal prossimo 27 febbraio