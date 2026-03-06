Pokémon, ecco la nuova espansione Megaevoluzione - Equilibrio Perfetto

Attesa quasi conclusa per gli appassionati del gioco di carte colezionabili Pokémon, che a breve potranno contare sulla nuova espansione Megaevoluzione - Equilibrio Perfetto. Sarà disponibile a partire dal prossimo 27 marzo, presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo, e introdurrà i nuovi Pokémon Megaevoluzione originariamente scoperti nel videogioco Leggende Pokémon: Z-A. Si tratta di un'espansione particolarmente importante, perché è la prima della serie Megaevoluzione ambientata a Luminopoli, vale a dire il luogo dove si svolge la storia del videogioco . In Megaevoluzione - Equilibrio Perfetto i giocatori potranno scoprire quattro potenti Pokémon-ex Megaevoluzione che appariranno per la prima volta: Mega Zygarde-ex, Mega Starmie-ex, Mega Clefable-ex e Mega Skarmory-ex. Su Sky TG24 siamo in grado di svelarvi in anteprima e in esclusiva la prima immagine di Mega Zygarde-ex, una carta Rara Illustrazione Speciale e che per la prima volta appare nel GCC Pokémon.