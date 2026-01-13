Lego Pokemon, svelati i nuovi set: prezzi e quando arrivano in Italia

Lego ha svelato i suoi primissimi set Pokémon con molti amati mostri dei giochi originali. C’è l’Eevee autonomo, il diorama di Pikachu e della Poké Ball e l’impressionante set da esposizione di Venusaur, Charizard e Blastoise. Una collezione di scatole che debutterà su tutti i mercati internazionali dal prossimo 27 febbraio
- Sono finalmente ufficiali i primi attesissimi set Lego Pokémon, una collezione di scatole che debutterà su tutti i mercati internazionali dal prossimo 27 febbraio. Si parte con tre proposte variegate per numero di pezzi e difficoltà di assemblaggio: c'è un piccolo Eevee ben sotto i 1000 pezzi, un Pikachu più grande che esce dalla Pokéball per finire con un colossale set che omaggia Venusaur, Charizard e Blastoise.
- Il set più grande di questa collezione, Lego Pokémon Venusaur, Charizard e Blastoise, comprende 6.838 pezzi e costa quasi 650 euro. I tre modelli finali dei Pokémon Evoluzione sono renderizzati con dettagli come la coda con la punta di fiamma di Charizard e i getti d’acqua che escono dai cannoni di Blastoise. Puoi esporli singolarmente o posizionarli insieme su una base che corrisponde al tipo di ciascun Pokémon. Una volta assemblato, il modello misura 21,3 pollici di larghezza e 19,7 pollici di altezza.
- Quest'ultimo kit, include anche fino a esaurimento scorte l'esclusivo regalo non acquistabile come il set Collezione Medaglie della Regione di Kanto. Ecco le foto delle creature che si potranno costruire con i mattoncini del celebre brand danese, con tutte le informazioni – prezzi inclusi – di queste prime uscite, che celebrano i primi 30 anni dei Pokémon.
- Il più piccolo e conveniente di questi nuovi set è l’incredibilmente carino Pokémon Lego Eevee, che comprende 587 pezzi e costa 59,99 euro. La figura completamente snodabile è lunga 8,5 pollici per una costruzione alta 19 centimetri con coda, testa e arti mobili per piazzarla in varie posizioni.
- Si parte con il Pokémon simbolo della saga, Pikachu, con un set dedicato da 2050 pezzi per creare una statuetta piuttosto dinamica alta 35 centimetri che rappresenta il mostriciattolo mentre esce dalla Pokéball. Il prezzo sarà di 199,99 euro.
- Blastoise è il primo dei tre Pokémon in forma di evoluzione finale degli starter della prima generazione. La scatola di questo colossale set Lego Pokémon conterà su ben 6838 pezzi e ognuna delle creature sarà alta 50 centimetri. Il prezzo finale del set sarà di 649,99 euro.
- Charizard è l'evoluzione finale di Charmender, è peraltro al centro delle carte da collezione tra le più richieste e costose.
- Venusaur chiude il terzetto dei Pokémon in evoluzione finale della scatola da oltre 6000 pezzi e 650 euro di prezzo.
- Questo set da collezione a tema videogioco LEGO è un fantastico regalo per appassionati di Pokémon dai 18 anni in su. All’interno della scatola ci sono le 8 medaglie Pokémon della regione di Kanto – Sasso, Cascata, Tuono, Arcobaleno, Anima, Palude, Vulcano e Terra – immediatamente riconoscibili dai fan dei Pokémon. Il set contiene 312 pezzi con le 8 medaglie della regione di Kanto. Costo 29,99 euro