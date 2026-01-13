 Lego Pokemon, svelati i nuovi set: prezzi e quando arrivano in Italia | Sky TG24
Lego Pokemon, svelati i nuovi set: prezzi e quando arrivano in Italia

Lego ha svelato i suoi primissimi set Pokémon con molti amati mostri dei giochi originali. C’è l’Eevee autonomo, il diorama di Pikachu e della Poké Ball e l’impressionante set da esposizione di Venusaur, Charizard e Blastoise. Una collezione di scatole che debutterà su tutti i mercati internazionali dal prossimo 27 febbraio

