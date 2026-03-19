Buona Festa del Papà: immagini e frasi da inviare su WhatsApp

In Italia la Festa del papà si festeggia il 19 marzo e coincide con il giorno di San Giuseppe. Le più belle frasi e citazioni da dedicare al proprio padre in un biglietto d'auguri per celebrare questa giornata
- Il 19 marzo si festeggia la Festa del papà. Una data non casuale: in Italia questa ricorrenza coincide infatti con il giorno di San Giuseppe, il padre di Gesù. Un santo che nella tradizione popolare protegge anche gli orfani, le giovani nubili e i più sfortunati. Sono migliaia i bambini e le bambine che in questo giorno speciale dedicano lavoretti, disegni o semplicemente una frase al proprio padre. Ve ne proponiamo alcune per fargli gli auguri.
- "Un cuore di padre è il capolavoro della natura"
(Antoine François Prévost)
- "Colui che genera un figlio non è ancora un padre, un padre è colui che genera un figlio e se ne rende degno"
(Fedor Dostoevskij)
- "Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l’ha catturato per sempre"
(Gabriel Garcia Marquez)
- "A volte penso che mio padre sia una fisarmonica. Quando lui mi guarda e sorride e respira, sento le note"
(Markus Zusak)
- "Non è difficile diventare padre. Essere un padre: questo è difficile".
(Wilhelm Busch)
- "È noto che il sorriso di un padre illumina l’intera giornata di un bambino".
(Susan Gale)
- "Non è la carne e il sangue, ma il cuore che ci rende padri e figli".
(J. Schiller)
- "Papà, grazie per essere il mio eroe, autista, supporto finanziario, confidente, guardia del corpo, amico, custode, e grazie semplicemente per esserci ogni volta che ho bisogno di un abbraccio".
(Agatha Stephanie Lin)