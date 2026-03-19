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Buona Festa del Papà: immagini e frasi da inviare su WhatsApp

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In Italia la Festa del papà si festeggia il 19 marzo e coincide con il giorno di San Giuseppe. Le più belle frasi e citazioni  da dedicare al proprio padre in un biglietto d'auguri per celebrare questa giornata

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