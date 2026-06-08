Alle 7 si sono aperte le urne in 42 comuni italiani. In Sardegna l'affluenza ieri alle ore 23 era del 46,45 per cento, in aumento rispetto al 44,20 per cento della precedente tornata elettorale. Sono 149 su un totale di 377, i Comuni dell'isola in cui si va al voto per la scelta dei sindaci e il rinnovo dei Consigli comunali. Nonostante si tratti di circa il 40 per cento delle comunità isolane, sono molte quelle piccole e il totale degli elettori chiamati alle urne è di circa 440mila, si aggira sul 30% del totale. Dopo la chiusura delle urne alle 15, inizierà lo spoglio delle schede.