Affluenze: ai ballottaggi cala al 52%. In Sardegna cresce al 61,64%

I dati relativi a tutte le 1.212 sezioni segnano un calo di oltre l'8% ai ballottaggi rispetto al primo turno dove la partecipazione degli elettori era stata del 60,48%. Sull'isola sale del 2,04%. Nelle precedenti elezioni l'affluenza fu del 59,60%

L'affluenza definitiva nei ballottaggi per le Comunali 2026 alla chiusura delle operazioni di voto, alle 15, si è fermata al 52,07%, in calo di oltre otto punti (-8,41%) rispetto al primo turno quando negli stessi Comuni era al 60,48%. Il dato, ripreso dal report di Eligendo, non comprende il primo turno elettorale nei Comuni sardi ( SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA SUI BALLOTTAGGI E SUL VOTO IN SARDEGNA ).

In Sardegna cresce la partecipazione degli elettori

Cresce invece l'affluenza alle urne nei 148 Comuni su 377 al voto in Sardegna: alla chiusura dei seggi il dato definitivo è 61,64%. Nei centri chiamati alle urne c'è stata quindi maggiore partecipazione rispetto alle elezioni precedenti, quando il dato si era fermato al 59,60. Questi i dati definitivi: nella Città Metropolitana di Cagliari il dato è cresciuto rispetto alla precedente tornata attestandosi al 56,35% (contro il 53,33% precedente), conteggi chiusi per la partecipazione al voto anche nel Medio Campidano che dal 53,2% della scorsa tornata, sale al 61,49%. Nuoro fa il pieno con il 69,87 % degli elettori che si sono recati alle urne (contro il 67,84%), buon risultato anche per l'Ogliastra con 66,96% dei votanti(contro il precedente 67,31%). Il Sulcis Iglesiente va alle urne in massa, al momento è il risultato più alto con il 70,74% (contro il precedente 66,72%). Nel Sassarese si attesta al 66% rispetto al precedente 65,68%, mentre a Oristano l'affluenza arriva al 64,9% rispetto al 62,6% della scorsa tornata elettorale. Infine in Gallura l'affluenza arriva al 69,09% rispetto al precedente 64,01%. A Quartu Sant'Elena la sfida più attesa: qui i votanti sono in calo (48,29% contro il 49,76% delle precedenti elezioni).