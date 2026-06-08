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Politica

Supermedia YouTrend: Futuro Nazionale continua a crescere (a scapito della Lega)

Salvatore Borghese

Salvatore Borghese

Youtrend
©Ansa

Vediamo la media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto effettuati dai principali istituti italiani, che aiuta a leggere i cambiamenti nei partiti politici italiani, le variazioni anche piccole che possono però aiutarci a capire come si spostano (o no) gli equilibri

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